Aumenta il costo dell'Rc auto a causa delle truffe e non solo...

11/03/2024 20:00:00

Aumentano i prezzi delle Rc auto: Una panoramica sui motivi e sulle possibili soluzioni

L'Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) segnala un continuo aumento dei prezzi delle polizze Rc auto, con un incremento del 7,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Sebbene tale incremento rappresenti una decelerazione rispetto al +7,9% registrato a dicembre, i costi medi rimangono inferiori rispetto al periodo pre-pandemia, evidenziando un trend preoccupante per i conducenti italiani.

Secondo l'Ivass, i premi sono più elevati nel sud Italia rispetto al nord, ma ci sono sorprese anche nelle variazioni di prezzo all'interno delle singole città. Napoli spicca come la città con le polizze più costose, con una tariffa media di 560 euro, mentre Enna risulta essere la più economica con un costo medio di 287 euro. Tuttavia, il differenziale di premio tra Napoli e Aosta è aumentato del 5% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 250 euro.

Nel nord-ovest, città come Alessandria, Biella, Lecco e Vercelli hanno registrato incrementi annuali del 10% nei costi delle polizze a gennaio. A Milano, l'aumento è del 9,9%, mentre a Catanzaro si registra un incremento più contenuto del 3,3%.

Uno degli elementi che contribuiscono ai costi elevati delle Rc auto in Italia è il fenomeno delle frodi assicurative, spesso legate alla criminalità organizzata. Inchieste giornalistiche e giudiziarie hanno evidenziato casi di medici che compilano referti falsi e periti che certificano sinistri mai avvenuti, il tutto orchestrato dalla criminalità organizzata, come nel caso del clan Contini di Napoli.

Le associazioni dei consumatori sostengono che gli aumenti non siano giustificati da un aumento dei costi assicurativi o dell'incidentalità, ma siano il frutto di pratiche poco trasparenti da parte delle compagnie assicurative. Si chiede un'indagine da parte dell'Antitrust per valutare eventuali restrizioni della concorrenza o accordi collusivi.

Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato un tavolo tecnico per contrastare gli aumenti delle Rc auto, ma le associazioni dei consumatori non sono state soddisfatte delle soluzioni proposte fino ad ora. Si auspica una maggiore concorrenza nel settore assicurativo e maggiori tutele per gli utenti, con l'introduzione di polizze flat con franchigia e la facilitazione della portabilità delle polizze da un'assicurazione all'altra.

Secondo gli esperti del settore, è necessario fissare un tetto ai profitti delle compagnie assicurative e introdurre politiche che garantiscano una maggiore trasparenza e equità nel settore, al fine di contenere i costi a carico degli assicurati e garantire un accesso più equo alle polizze Rc auto per tutti i conducenti italiani.