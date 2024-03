Fine settimana di Basket giovanile a Calatafini Segesta

12/03/2024 16:00:00

l'Asd Segesta Basket di Calatafimi nel fine settimana tra il 9 e il 10 marzo ha organizzato una due giorni di attività sportive ospitando diverse realtà cestistiche della Sicilia orientale. Decine di giovani atleti si sono sfidati e divertiti sul parquet del Palasegesta, vista la giovane età dei ragazzi, la presenza di accompagnatori è stata rilevante, assieme ai tanti spettatori locali hanno creato una cornice di pubblico inaspettata. Le società coinvolte nell'iniziativa oltre all'associazione organizzatrice "ASD Segesta Basket" sono state: "Flowers Palermo", "Virtus Trapani", Junior Basket Academy Alcamo", "Sportivamente Trapani" e "Avatar Alcamo". Per l'associazione calatafimese è stata la prima iniziativa ufficiale organizzata tramite la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), L'Asd Segesta Basket oltre agli obiettivi sportivi si pone ambizioni traguardi sociali che mirano all'aggregazione giovanile proponendo il basket come disciplina sportiva aperta a tutto il territorio, obiettivi che si perseguono grazie al lavoro di parecchi volontari, alla professionalità degli istruttori ed educatori, alla grande disponibilità dei genitori e la "fiducia" di tante aziende che credono in questo progetto e lo hanno reso possibile.