Discarica, alloggi per i disagiati, palestre e scuole: lavori per 166 milioni a Trapani 

13/03/2024 06:00:00

Ammonta a circa 166 milioni di euro il totale dei fondi previsti dal programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025. Lo strumento è stato approvato in Consiglio Comunale a Trapani, con 15 voti favorevoli e 5 astenuti, senza subire variazioni, se non una correzione per un errore tecnico. Il 2024 vedrà 101 milioni impegnati nella realizzazione di opere finanziate da fondi del Pnrr e impegnate nella rigenerazione della città.

Tra gli investimenti più consistenti c’è il “capping” della discarica di contrada Borranea. Ovvero una spesa di manutenzione dell’ordine di 10 milioni di euro per l’impermeabilizzazione del terreno contenente rifiuti, effettuata attraverso la stesura di differenti strati di materiali.

Altri investimenti più congrui sono per approntare l’emergenza abitativa attraverso il social housing, ovvero alloggi e servizi abitativi a prezzi contenuti destinati ai cittadini con reddito medio basso, così da garantire l’integrazione sociale e il benessere abitativo.

Un social housing da 7 milioni e mezzo è previsto all’ex Tribunale in via Roma, mentre un altro in via Carreca per 6 milioni e 800 mila con la sistemazione dell’ex mercato del pesce.

Altri interventi riguardano le “opere di adeguamento e manutenzione straordinaria del campo ex Coni” per oltre 2 milioni, un milione e 400 mila euro per “il restauro e il risanamento conservativo della Biblioteca Fardelliana”, e ancora oltre 3 milioni per l’adeguamento sismico e messa in sicurezza della scuola Primaria di via Terenzio.

“Abbiamo una serie di gare d’appalto che riguardano molte scuole, oltre al palazzo Lucatelli dove i lavori, bloccati per un problema tecnico, riprenderanno al più presto – dice l’assessore ai lavori pubblici Vincenzo Guaiana-. C’è anche la pista ciclabile, oggetto di delibera nel prossimo consiglio comunale, con un finanziamento di 240 mila euro e l’apporto da parte del Comune di altri 100 mila euro. Abbiamo già provveduto ad appaltare i lavori e, nel momento in cui avremo il Bilancio assestato, avranno inizio i lavori, presumibilmente per giugno luglio. La pista ciclabile è il proseguimento di quella di Erice e arriverà fino a piazza Vittorio Emanuele”.

Oltre 20 milioni di euro sono destinati a “fondi di manutenzione idrica”.

Sono due i finanziamenti previsti e in programma da 10 anni. “Erano due stralci che prevedevano due finanziamenti da 10 e 15 milioni – continua l’assessore Guaiana -. Con la modifica dei prezzi da parte della Regione, questi lavori sono lievitati a 20 e 27 milioni di euro, quindi la differenza sarebbe a carico del Comune che, però, non può permettersela. Quindi, siamo alla ricerca di altri finanziamenti”.