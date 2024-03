Marsala, approvato il regolamento edilizio. Si restaura la Fontana del vino

13/03/2024 08:00:00

Il Consiglio comunale di Marsala ha approvato il nuovo Regolamento Edilizio composto da 105 articoli, 10 schede e altri commi. L’atto deliberativo era stato precedentemente emendato ed approvato sempre con la stessa votazione.

Il vecchio regolamento risaliva al 1977 ed era ormai superato. Il Presidente della Commissione Urbanistica Antonio Vinci ha plaudito al lavoro svolto dal Dirigente del Settore Pianificazione Pier Benedetto Mezzapelle, dalla Commissione da lui presieduta, da quella Affari generali, dai consiglieri tecnici della stessa Assise di Palazzo VII Aprile, dagli Ordini professionali. Il regolamento edilizio è propedeutico all’approvazione piano urbanistico.

Nel corso del dibattito finale sulla delibera sono intervenuti Piergiorgio Giacalone, presidente della Commissione Affari Generali, e tra gli altri consiglieri Rino Passalacqua, Flavio Coppola, Lele Pugliese. Presente in aula il Vice Sindaco Valentina Piraino, in Consiglio era stato dato spazio alle comunicazioni. Nell’ordine sono intervenuti i consiglieri Leo Orlando (ha sottolineato il degrado della Villa comunale e della Fontana del Vino), Pino Ferrantelli (ha alimentato che da 15 giorni la zona di Ciocca a Paolini è senza acqua) e Piero Cavasino che ha espresso solidarietà a TP24 e al nostro direttore Giacomo Di Girolamo per quanto accaduto domenica scorsa allo Stadio provinciale di Trapani. Anche il Presidente Sturiano, è intervenuto in merito alla questione, e si è quindi associato a nome dell’intero Consiglio alla vicinanza nei confronti della nostra testata giornalistica.

Verrà restaurata la Fontana del Vino di piazza Pizzo - Si avviano le procedure per i lavori di restauro della Fontana del Vino e la manutenzione dell'area di Piazza F.sco Pizzo, a Marsala. Un investimento di 145 mila euro, proposto dall'on. Stefano Pellegrino e concretizzatosi in sede di approvazione della “Finanziaria” regionale, con le risorse destinate a valorizzare un'opera del patrimonio artistico marsalese. Sul punto, è stato programmato per sabato prossimo, 16 marzo, un incontro in piazza Pizzo con gli operatori commerciali dell'area. Il sindaco Massimo Grillo: “Assieme all'on. Pellegrino illustreremo l’idea progettuale per una completa riqualificazione della piazza. L'obiettivo è quello di valutare una diversa riorganizzazione dei servizi che insistono sulla stessa e che, insieme all'opera artistica di Salvatore Fiume, vogliamo migliorare nel decoro e nelle funzionalità”. Tutto questo si aggiunge ad un piano di riqualificazione generale del versante centro-sud marsalese, già avviato attraverso gli interventi di Viale Fazio (ex scalo merci) e Via Verdi-Lungomare, volti a restituire all'area quel ruolo di centralità turistico-sociale che sicuramente merita.