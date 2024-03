Al Duathlon Sprint di Pergusa ottimi risultati per il Triathlon Team Trapani 

14/03/2024 09:00:00

Buone prestazioni dei Triathleti Trapanesi al Duathlon Sprint di Pergusa, che ha aperto la stagione dell’intenso Calendario Triathlon Siciliano, disputatosi nell’omonimo autodromo sulla distanza di 5km corsa, 20km bici e 2,5km corsa. La gara, valevole per il Rank Nazionale e per l’assegnazione dei titoli regionali Age/Group, è stata come sempre avvincente e veloce grazie allo splendido e scorrevole manto stradale. Soddisfatto Leo Vona, trascinatore del gruppo e Direttore Gara della manifestazione in partenza per Imola dove nel fine settimana sarà impegnato nei Campionati Italiani di Duathlon Sprint, per i podi di categoria conquistati dal Triathlon Team Trapani in particolare con le medaglie di argento di Oscar Tipa con 1h10’05” e Anna Ranno 1h50’55” oltre alle buone prestazioni di Francesco Simonte 1h02’49” quarantesimo assoluto e miglore dei Trapanesi, Gaspare Volo 1h10’14”, Fabio Dia 1h13’26”, Leonardo Buscaino 1h23’28”, Angelo Irienti 1h23’50” e nelle gare giovanili di sabato ottimo quarto posto nella categoria cuccioli pe Anna Palermo.