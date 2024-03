I fatti del 14 Marzo: Putin e l'atomica, Lega bocciata, Inter fuori

14/03/2024 07:06:00

Ecco i principali fatti di oggi, 14 Marzo 2024, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

Alla vigilia delle elezioni in Russia, Vladimir Putin ha fatto sapere che schiererà le truppe al confine con la Finlandia, appena entrata nella Nato. Ed è tornato a minacciare l’uso di armi nucleari

• Un quarto dirigente della Lukoil, il colosso russo del petrolio, è deceduto per «morte improvvisa»

• Sarà Domenico Lacerenza il candidato unico del centrosinistra alle elezioni regionali in Basilicata. È un oculista, ha 66 anni e non ha precedenti incarichi politici

• Come largamente previsto, sono stati bocciati in Senato i tre emendamenti presentati dalla Lega, non concordati con Meloni e Tajani, che riguardavano il terzo mandato, la cancellazione dei ballottaggi e le candidature in Parlamento

• L’Ue ha dato il via libera alla prima legge al mondo sull’intelligenza artificiale. Arriva il disco verde anche sul Media Freedom Act, la norma europea per proteggere i giornalisti e i media da ingerenze politiche o economiche

• Oltre ai dubbi su chi siano i reali proprietari del Milan, i pm stanno indagando sui conti. Si domandano se quel miliardo e duecento milioni pagati per la cessione non fossero troppi

• In Ue anche le multe stradali diventano senza frontiere. Sarà lo stato di chi commette l’infrazione a riscuotere le sanzioni. Finora il 40 per cento delle contravvenzioni prese in terra straniera non veniva pagato

• A 58 anni Mike Tyson torna sul ring in un match da un miliardo di dollari. A luglio combatterà contro lo youtuber Jake Paul di 31 anni. L’incontro sarà trasmesso su Netflix

• Hamas ha negato le voci secondo cui avrebbe aperto a una tregua. Alla pace non pensa proprio. Ieri, dopo le restrizioni imposte da Israele per pregare nella Spianata delle moschee, ha invitato i palestinesi a marciare verso al-Aqsa. In Cisgiordania l’esercito israeliano ha ucciso un ragazzino di 13 anni

• Dopo Biden anche Trump ha conquistato il quorum per la nomination alle presidenziali di novembre e i sondaggi lo danno in vantaggio. Intanto un giudice di Atlanta ha annullato sei dei 41 capi d’accusa spiccati nei suoi confronti

• La Camera Usa approva le legge che mette al bando Tiktok se entro sei mesi l’azienda cinese ByteDance non venderà la piattaforma. Il testo deve ancora essere approvato al Senato e non è detto che accada. Per Pechino si tratta di «bullismo»

• Giovanni Luppino, autista a Matteo Messina Denaro, è stato condannato a nove anni e due mesi per favoreggiamento

• Giudizio immediato per Verdini jr e Pileri. I due sono accusati di corruzione per aver pilotato gli appalti Anas a proprio favore Il processo inizierà a fine aprile

• Loredana Bertè è ancora ricoverata per ulteriori accertamenti e ha annullato un’altra data del suo tour. I fan sono preoccupati

• Dopo il Napoli anche l’Inter è stata eliminata dalla Champions. A volare ai quarti sarà l’Atletico Madrid. La sconfitta è arrivata ai rigori per 5 reti a 3. Decisivi gli errori di Sanchez, Klaassen e Lautaro

• Negli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells Luca Nardi è stato eliminato dallo statunitense Tommy Paul in due set (6-4, 6,3). A Phoenix Matteo Berrettini ha battuto il francese Hugo Gaston 3-6, 6-3, 6-1. Era da settembre che non giocava

Titoli

Corriere della Sera: Le nuove minacce di Putin

la Repubblica: Stop al ponte di Salvini

La Stampa: Governo, Schiaffo a Salvini

Il Sole 24 Ore: Azionario, corsa ai nuovi massimi / JP Morgan: «I rischi vengono dagli Usa»

Avvenire: Il balletto è finito

Il Messaggero: «Meno Irpef per i redditi medi»

Il Giornale: Fisco, ecco tutte le novità

Leggo: «Pronti a una guerra nucleare»

Qn: Riforma del fisco, Meloni accelera

Il Fatto: Armi italiane a Israele: / 2,1 mln in piena guerra

Libero: Tutta la verità sulle tasse

La Verità: Londra chiude la fabbrica / dei bambini trans / L’ospedale del papa la apre

Il Mattino: «Taglio Irpef, ora i ceti medi»

il Quotidiano del Sud: La svendita italiana

il manifesto: L’abbandono

Domani: Balneari, tassisti e agricoltori Ora Meloni teme le lobby deluse