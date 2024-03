14/03/2024 12:40:00

Proseguono le indagini della Squadra Mobile di Trapani per far luce sulla sparatoria avvenuta la notte tra sabato e domenica scorsa in via Calatafimi, quando, alcuni colpi di pistola hanno ferito alle gambe G. M., un giovane che lavora nei locali della movida trapanese (ne abbiamo parlaro qui).

La polizia sta verificando le telecamere di videosorveglianza della zona e ha interrogato diversi testimoni per capire il movente di questa sparatoria.

Il giovane gambizzato si trova ancora ricoverato in ospedale, ma è fuori pericolo. I poliziotti lo hanno interrogato e stanno scavando sulla sua vita privata e nel cerchio delle sue amicizie e delle frequentazioni.