Sicilia, treni speciali per la Sagra del Mandorlo

14/03/2024 11:00:00

Raggiungere la Valle dei Templi in occasione della Sagra del Mandorlo in fiore 2024 sarà più semplice per i tanti turisti e visitatori che parteciperanno alla manifestazione organizzata ad Agrigento. L'assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità, guidato da Alessandro Aricò, per l'occasione ha, infatti, finanziato l'attivazione di alcuni treni straordinari per la storica manifestazione siciliana, da venerdì 15 a domenica 17 marzo.

«L'assessorato regionale alle Infrastrutture sostiene le grandi manifestazioni siciliane - sottolinea l'assessore Aricò - assicurandone le necessarie esigenze di mobilità. Analogo provvedimento è stato adottato in occasione del Carnevale di Termini Imerese, che ha avuto grande successo. Per tre giorni saranno previste numerose corse straordinarie fra Agrigento Centrale e Aragona Caldare e domenica anche due collegamenti aggiuntivi fra Palermo Centrale e Agrigento Centrale. Attraverso un articolato programma di orari per tutte le esigenze dei viaggiatori, sarà possibile evitare la congestione del traffico e, soprattutto, assicurare l'incolumità di coloro i quali parteciperanno agli eventi programmati».

Secondo il programma di Trenitalia, venerdì 15 marzo sono previsti 6 servizi straordinari nel pomeriggio fra Agrigento Centrale e Aragona Caldare; sabato 16 marzo saranno 24 i collegamenti speciali fra Agrigento Centrale e Aragona Caldare; infine, domenica 17 marzo, oltre ai 38 collegamenti aggiuntivi fra Agrigento Centrale e Aragona Caldare, ci saranno due collegamenti aggiuntivi fra Palermo Centrale e Agrigento Centrale (il primo in partenza da Palermo Centrale alle 08:17 ed il secondo con partenza da Agrigento Centrale alle 19:15).