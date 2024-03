A Marsala la regata per disabili Hansa 303. Il plauso del consigliere Coppola

15/03/2024 17:07:00

Prosegue a Marsala il progetto per dare vita ad un centro d'eccellenza per la vela paralimpica. Il consigliere comunale Flavio Coppola esprime il suo apprezzamento per il sostegno della città di Marsala alla regata velica per disabili Hansa 303. L'evento sportivo che non solo celebra la passione per la vela, ma anche l'inclusività e la solidarietà nella sfera sociale e nello sport. L'iniziativa si terrà nelle acque di Marsala sabato 13 e domenica 14 aprile.

"Sono certo che la giornata sarà un vero trionfo di determinazione, spirito di squadra e amore per la vela e per la solidarietà - le parole di Coppola -. Un evento dove tutti i partecipanti, che ogni giorno affrontano sfide uniche con coraggio e dedizione, dimostreranno che non esistono limiti quando si tratta di perseguire una passione. Ogni velista porterà con sé un bagaglio di esperienze e storie che renderanno le giornate ancora più speciali".

Il consigliere ha espresso un ringraziamento speciale alla Sezione della Lega Navale di Marsala, agli organizzatori della regata, al Sindaco Massimo Grillo, agli Assessori Vito Piraino e Stefania Agate, all'Onorevole Sebastiano Pellegrino, alla Commissione Consiliare Politiche Sociali rappresentata dal Presidente Nicola Fici, ai volontari e a tutti coloro che renderanno possibile questo straordinario evento.

"Questa regata non sarà solo una competizione, ma una celebrazione dell'inclusività, della diversità e dell'unità. Ci auguriamo che eventi come questo continuino a ispirare e a promuovere un mondo in cui tutti possano godere dei piaceri dello sport senza alcuna limitazione. Grazie a Marsala tutti i sostenitori dell'iniziativa avranno l'occasione per dimostrare che il vento della passione per la vela non conosce barriere né confini", conclude Coppola.

L'iniziativa vede assieme il Rotary Club, il Club per l'Unesco e la Lega Navale di Marsala, quest'ultima ospitante la “Regata Nazionale Hansa 303”, in programma il 13 e 14 aprile prossimo. A dare sostegno all'evento - oltre alla Federazione Vela e al Comitato Paralimpico nazionali - anche l'Ars e il Comune di Marsala. Ai rispettivi rappresentanti, on. Stefano Pellegrino e sindaco Massimo Grillo - presente anche la vicesindaco Valentina Piraino, con delega ai Servizi sociali - il direttivo della Lega Navale guidato dal presidente Paolo Sata ha illustrato il programma della manifestazione. Questa, che si svolgerà nelle acque limitrofe alla Riserva dello Stagnone, è stata altresì condivisa dalla Commissione politiche sociali e sanità, presieduta da Nicola Fici. Classe Hansa è una tipologia di imbarcazione che permette la navigazione a vela anche a principianti e inesperti. In più, grazie a servomeccanismi, queste barche rendono possibile navigare a vela anche alle persone con gravi disabilità.