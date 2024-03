Trapani, la Rsa nella zona a verde. Il caso torna in consiglio

15/03/2024 10:10:00

Torna in consiglio comunale, a Trapani, il caso della Rsa autorizzata in Via Virgilio, in una zona destinata a verde attrezzato. Un mostro di cemento armato, che sfregia un'area a verde della città.

Il caso, denunciato da Tp24, è ritornato in consiglio comunale, ieri, nel dibattito, durante l'intervento di Maurizio Miceli: "Non si capisce come sia stata consentita una cosa del genere. E non si capisce come mai i lavori sono stati interrotti. La verità è che se c'è la volontà politica le cose si fanno anche dove non devono essere fatte. L'Amministrazione Comunale dice che c'è stata una speculazione edilizia in quella zona, eppure autorizza questo mostro di cemento".

Qui l'inchiesta sulla Rsa di Tp24.

"Si fanno le varianti per volontà politiche che non si capiscono. Le cose non si fanno senza senso, ci vuole una logica" aggiunge Miceli. Qui il suo intervento.