 Isole minori siciliane: un tavolo tecnico per rilanciarne l'economia

20/03/2024 20:00:00

Un'importante iniziativa per dare nuovo slancio alle piccole realtà insulari della Sicilia. Un incontro si è tenuto nei giorni scorsi tra l'Assessore Regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo, il Sindaco di Pantelleria Fabrizio D'Ancona, promotore dell'incontro, il Commissario dell'Irsap Marcello Gualdani e il Direttore Nazionale di Agripesca Toni Scilla.

Al centro del confronto le difficoltà che gli operatori economici delle isole minori siciliane incontrano quotidianamente. L'obiettivo comune è quello di creare un tavolo tecnico che coinvolga gli amministratori di tutte queste comunità per elaborare iniziative concrete per sostenere lo sviluppo economico di queste piccole realtà.

L'Assessore Tamajo ha sottolineato l'importanza delle imprese per la crescita delle comunità e dei territori, evidenziando il rischio di spopolamento e la perdita di professionalità. La costituzione di questo tavolo consentirebbe di ascoltare le esigenze locali e di elaborare soluzioni appropriate.

Un ulteriore passo avanti è stato fatto con la richiesta congiunta, inviata ieri dai sindaci delle isole minori con capofila il Comune di Pantelleria, di un bando per l'erogazione di sostegni economici alle imprese e operatori commerciali delle isole minori siciliane.

Il Sindaco di Pantelleria, Fabrizio D'Ancona, ha espresso il pieno sostegno di tutte le amministrazioni locali coinvolte nella richiesta.

"Le isole minori siciliane devono essere viste come un'opportunità da valorizzare, non come una periferia da trascurare", ha affermato D'Ancona. "Siamo fiduciosi che l'Assessore Tamajo prenderà in seria considerazione le nostre richieste e adotterà le misure necessarie per sostenere l'imprenditorialità locale. L'invio della richiesta congiunta segna un passo significativo verso il rafforzamento dell'impegno delle autorità locali e regionali nel promuovere lo sviluppo economico delle nostre comunità."