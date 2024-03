 A Palermo la seconda edizione del "Trofeo Legalità Rotary"

22/03/2024 10:59:00

Domenica 24 marzo alle ore 10.00, con partenza e arrivo in Piazza Castelnuovo, nel cuore di Palermo, si svolgerà la seconda edizione del “Trofeo Legalità Rotary”, con un Giro podistico internazionale della Città di Palermo e una Gara nazionale FIDAL Bronze valida come campionato di società 10 km su strada.

L’evento è organizzato dall’ASD Sicilia Running Team in collaborazione con i Rotary Club: Palermo, Palermo Est, Palermo Ovest, Palermo Monreale, Palermo Sud, Bagheria, Palermo Baia dei Fenici, Palermo Mondello, Palermo Libertà, e con la Scuola Atletica Berradi 091. Tante realtà insieme per dar vita alla seconda edizione del Trofeo Legalità Rotary che, quest’anno, insieme ad

atleti d’elite e podisti amatoriali , vedrà anche la partecipazione di atleti diversamente abili.

Madrina della manifestazione sarà Annalisa Minetti, cantante e atleta non vedente, testimonial in favore degli studenti di diverse scuole palermitane che parteciperanno all’evento. Lo scopo della manifestazione, come lo scorso anno, è quello di fare conoscere il Rotary, i suoi valori ed il service che si sviluppa in decine di progetti in favore della nostra Comunità.

"Quest’anno, per l’impegno che il Rotary ha sempre dimostrato a favore dell’inclusione – ci spiega Filippo D’Arpa, vicepresidente del Rotary Club Palermo-, abbiamo fortemente voluto rivolgere la nostra attenzione anche alle persone diversamente abili che, insieme ai podisti amatoriali e agli atleti d’elite, parteciperanno al giro podistico. Non a caso la madrina di riferimento sarà Annalisa

Minetti, la cui presenza è stata fortemente voluta dalle associazioni sportive, dando forza al nostro obiettivo che consiste nel sensibilizzare tutti, in particolare i più giovani. L’evento, in questo modo, assumerà anche un valore altamente formativo ed educativo. Abbiamo già raggiunto il numero di 568 iscritti. Da qui a domenica prevedo un ulteriore aumento di iscrizioni, e questo lascia ben sperare in una maggiore consapevolezza e in un desiderio di superare e abbattere determinate barriere, contribuendo a diffondere un messaggio positivo che parte dalla nostra città. Prezioso è stato l’aiuto e la collaborazione di Bruno Calandrino che, in passato, ha guidato, come presidente, la nostra associazione. Lui stesso è stato l’autore della prima edizione del Trofeo che ha voluto fortemente realizzare anche quest’anno" – conclude D’Arpa.

I due momenti sportivi più importanti saranno la gara podistica, che vedrà al via atleti d’élite e podisti amatoriali, e la passeggiata ludico motoria aperta ai più piccoli. Quest’ultima vedrà coinvolti diversi giovanissimi studenti del capoluogo. La passeggiata sarà guidata da Rachid Berradi, già primatista italiano nella distanza della mezza maratona, da anni impegnato in iniziative

volte alla promozione della legalità e al contrasto dell’emarginazione sociale attraverso lo sport.

Campo di gara sarà il cuore di Palermo, partenza e arrivo sono previsti in Piazza Castelnuovo, con gli atleti che dovranno effettuare tre giri, per un totale di 10 km, in un percorso che prevede il passaggio davanti ai due principali teatri di Palermo: Teatro Massimo e Teatro Politeama Garibaldi. Il progetto prevede anche un incontro con le scuole presso l’Istituto Industriale “Alessandro Volta”,

ad indirizzo sportivo, e l’Istituto Comprensivo Statale “Sperone-Pertini”, sui temi dello sport, dell’etica e della disabilità, a cura dei Rotary club partecipanti e di Rachid Berradi accompagnato dalla sua scuola di atletica. Le attività extra maratona si concluderanno con un convegno su sport e disabilità.

Il calendario: venerdì 22 marzo, ore 11:00, all’Istituto Industriale “Alessandro Volta”, i ragazzi incontreranno Annalisa Minetti; alle ore 15:00, a Villa Niscemi, Sala delle Carrozze, conferenza stampa per la presentazione dell’iniziativa; alle ore 17:00, sempre nella Sala delle Carrozze di Villa Niscemi, convegno sul tema della disabilità. Domenica 24 marzo in occasione della gara podistica a Piazza Castelnuovo sarà allestito un info point Rotary, per far conoscere le varie attività dei Club Rotary attivi sia sul territorio locale che internazionale.

Dorotea Rizzo