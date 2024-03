Acqua gialla dai rubinetti di casa: tornano le segnalazioni a Trapani ed Erice

27/03/2024 06:30:00

Acqua gialla e ferrosa dai rubinetti e dallo scarico. Seconda segnalazione in pochi giorni alla nostra redazione per denunciare la scarsa qualità dell'acqua.

La prima è partita da Fulgatore nel Trapanese, questa da contrada Pegno nel comune ericino, ex Eas.

"Vi faccio presente che l'acqua che ci arriva a Contrada Pegno Casa Santa Erice, non è nemmeno idonea a scaricare il cesso". Così esordisce il cittadino furente ed esasperato. Nella foto inviata dal lettore, l'acqua potabile che sgorga dai rubinetti dei sanitari e quella di scarico appare di colore giallastro, decisamente non consigliabile per il consumo umano.

"Purtroppo ci stiamo attivando a nostre spese - continua il cittadino - per disinfettare e bonificare le cisterne, comprando l'acqua, che è bene essenziale, malgrado sia un compito prioritario che il comune nonché il Sindaco di Erice deve assolutamente assicurare ai cittadini che pagano le tasse e che vorrebbero condurre una vita dignitosa".

La perizia del 2013 che dà la colpa alla rete idrica

Non è la prima volta che si verifica questo problema nella zona. La pessima qualità dell'acqua e della sua colorazione sarebbe dovuta alla fatiscenza e vetustà della rete idrica comunale, degli invasi carichi di fango della condotta di Montescuro e della diga nei pressi di Sambuca di Sicilia.

Ad attestarlo una perizia tecnico preventivo del 2013 stilata da un CTU nominato dal Tribunale di Trapani. Ad oggi, nessun progetto è stato presentato dalle amministrazioni ericine che si sono succedute, per il rifacimento della rete idrica, sempre più ammalorata e che subisce quotidiani cedimenti strutturali. Un disservizio che causa dispersione delle acque fino a oltre il 50% nella rete idrica, dato allarmante considerando la crisi idrica dovuta alla siccità che colloca la Sicilia in zona rossa.

Codici più volte è intervenuta per denunciare l'acqua gialla e ferrosa che sgorga in più zone del territorio, compreso contrada Pegno. L'avvocato Vincenzo Maltese ha denunciato i disservizi e come molte famiglie abbiano dovuto sostenere spese extra per l’acquisto di acqua da ditte private e per i continui interventi di pulizia di cisterne e filtri.

Problemi di acqua anche a Trapani, zona Fulgatore

"Questa è l'acqua che manda il sindaco di Trapani alle famiglie trapanesi". Scrive un altro cittadino del territorio Trapanese. "Io sono di Fulgatore e mi viene lo schifo lavarmi con questa acqua, ma soprattutto lavare i bambini. Non si può adoperare neanche per cucinare".

Il cittadino ha deciso di far analizzare l'acqua come abbiamo scritto qui.

Invitiamo tutti i cittadini che stanno vivendo la stessa problematica a segnalarcelo scrivendo a redazione@tp24.it