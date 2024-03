I fatti del 28 Marzo: Superbonus e polemiche, le vittime di Baltimora, attesa per Salis

28/03/2024 07:39:00

E' il 28 Marzo 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Tutti contro la stretta al Superbonus decisa da Giorgetti. Protestano le opposizioni, i cittadini e i sindaci terremotati, i disabili e le imprese edilizie. Ma non solo. Contro il ministro dell’Economia c’è la sua stessa maggioranza, Lega compresa

• A Baltimora i sommozzatori hanno ritrovato i resti di due dei sei dispersi. Preoccupazione perché la nave Dali trasportava rifiuti pericolosi

• Oggi Ilaria Salis potrebbe ottenere i domiciliari. Il padre ha trovato una casa per lei a Budapest e una onlus le ha già proposto un lavoro da remoto. Intanto il Pd pensa di candidarla alle elezioni



• Il centrodestra alle europee non sarà unito. Il perché lo spiega Tajani: «Nessuno vuole fare accordi con la famiglia europea di cui fa parte Salvini»

• La lista Stati Uniti d’Europa correrà alle elezioni di giugno. Bonino e Renzi hanno firmato l’accordo. Al Nazareno non convince l’idea di Schlein di candidare capilista i civici

• Gedi ha venduto il Secolo XIX alla Msc di Aponte. Sulla cessione dell’Agi ad Angelucci, Giorgetti si smarca ma lascia intendere che serve un regolare bando di gara

• Daniela Santanché ha chiesto 5 milioni di danni al Fatto e all’Espresso per gli ultimi articoli su di lei

• I figli di Berlusconi vogliono creare una casa editrice in nome del padre

• La perizia balistica inguaia Emanuele Pozzolo. La notte di capodanno, a Rossazza, «il revolver era impugnato da Pozzolo». Il deputato sospeso di Fdi continua a negare e promette denunce

• Netanyahu ha autorizzato una delegazione israeliana ad andare a Washington per discutere i piani alternativi all’attacco di terra a Rafah

• Trump s’è messo a vendere bibbie “patriottiche”. Oltre al testo sacro, la sua edizione comprende anche la costituzione Usa e la Dichiarazione d’indipendenza

• Kennedy jr., candidato alla Casa Bianca da indipendente, sceglie una vice molto ricca. Si tratta di Nicole Shanahan, ex moglie del cofondatore di Google Sergej Brin. Biden ha paura

• Tommaso Verdini ha chiesto alla procura di Roma di patteggiare una pena di 2 anni e 10 mesi. È accusato di corruzione e turbativa d’asta in un’inchiesta sugli appalti Anas

• Altre tre persone sono state arrestate per aver aiutato la latitanza di Matteo Messina Denaro. Si tratta di un architetto che gli ha ceduto l’identità, di un radiologo che lo ha curato e di un signore che gli ha procurato un’utenza telefonica

• Carlo Fuortes è stato condannato a un anno e quattro mesi per la morte di un addetto delle pulizie, morto all’Opera di Roma quando Fuortes era sovrintendente della Fondazione

• Solo ieri si sono contati tre morti sul lavoro. Due operai sono stati schiacciati da gru e un imprenditore è stato colpito in testa da una trave caduta da dieci metri

• Jannik Sinner ha battuto Tomas Machac per 6-4 6-2 e per la terza volta si giocherà la semifinale a Miami. Domani incontrerà Medvedev. Ottime Errani e Paolini che hanno sconfitto le russe Chromačëva e Aleksandrova per 6-2 6-2. In semifinale affronteranno il duo Usa Kenin-Mattek Sands

• Dopo l’assoluzione di Acerbi, il Napoli non aderirà più a nessuna iniziativa contro il razzismo della Lega A. Ne organizzerà altre in autonomia

• È morto lo scultore americano Richard Serra.Morti anche lo psicologo israeliano Daniel Kahneman, il membro del Black Panther Party Lee Barry, lo scultore Giuliano Vangi e Gabriella Sturani, ex compagna di Vasco Rossi e madre di suo figlio Lorenzo. Era la Gabri dell’album Gli spari sopra. Aveva 56 anni.

Titoli

Corriere della Sera: Superbonus, regole e tensioni

la Repubblica: Destra, assalto alle toghe

La Stampa: Biden: «Difenderemo l’Europa»

Il Sole 24 Ore: Superbonus, comunicazioni anti frode / Maxi sanzione per chi non invia i dati

Avvenire: Saper sperare sempre

Il Messaggero: Sanità e liste d’attese, si cambia

Il Giornale: Meloni: non porterò l’Italia in guerra

Leggo: Stretta su alcol e telefonini in auto

Qn: La guerra segreta russa contro la Nato

Il Fatto: L’Italia vende armi / a Kiev: Camere ignare

Libero: Elkann, il tagliatore di teste

La Verità: La nuova questione settentrionale

Il Mattino: «Capri, G7 antiterrorismo»

il Quotidiano del Sud: La roulette elettorale della sinistra

il manifesto: Chi li ha visti?

Domani: Effetto Superbonus, Meloni in ansia / A rischio i fondi per tagliare le tasse