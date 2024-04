02/04/2024 15:42:00

La politica, si sa, in Sicilia, è una "passione" che va da padre in figlio. E così, oggi ad Erice si insedia il consiglio comunale Sofia Mazzeo. 21 anni, prenderà il posto di Luigi Nacci.

Sofia Mazzeo è la figlia dell'avvocato Alberto Mazzeo, consigliere comunale ed assessore a Trapani.

Ha preso appena 98 voti, ma sono sufficenti, adesso, per fare la consigliera, dopo la morte di Nacci, come prima dei non eletti nella lista dell'Udc.