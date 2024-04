 Marsala, il 28 aprile la 9^ edizione della "Maratonina del Vino"

03/04/2024 20:00:00

Domenica 28 aprile torna la Maratonina del Vino, organizzata dalla Polisportiva Marsala Doc. La manifestazione, giunta alla sua 9ª edizione, è già un appuntamento imperdibile per gli amanti della corsa e del buon vino.

Il tracciato, di 21,0975 km, si snoda lungo le vie del centro storico di Marsala, offrendo ai partecipanti scorci suggestivi e un'atmosfera unica. Il percorso, omologato Fidal, è interamente pianeggiante e adatto a podisti di tutti i livelli.

Le iscrizioni alla Maratonina del Vino sono aperte fino alle 24 di lunedì 22 aprile. Per tutti i partecipanti è previsto un ricco pacco gara con gadget tecnico, medaglia commemorativa e, per chi si iscrive entro il 15 aprile, un pettorale personalizzato.

La Maratonina del Vino è anche un'occasione per scoprire le bellezze di Marsala e il suo famoso vino. In collaborazione con la Cantina Pellegrino, sarà possibile visitare le storiche cantine marsalesi e degustare i pregiati vini locali. La Maratonina del Vino è un evento da non perdere per chi ama la corsa, il buon vino e l'atmosfera unica della Sicilia. Per informazioni e iscrizioni, visitate il sito www.maratoninadelvino.it.

Programma - Sabato 27 aprile Ritiro pettorali presso l'enoteca Pellegrino Ouverture; Visita guidata delle cantine storiche marsalesi; Domenica 28 aprile - Ore 9:30: Partenza della Maratonina del Vino Ore 11:30: Premiazioni

Per chi si iscriverà entro il 15 Aprile, ci sarà un pettorale personalizzato. L’iscrizione si può effettuare tramite il portale ENDU o inviando una mail a maratoninadelvino@evodata.it. Il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario intestato a ASD Marsala DOC, Unicredit IBAN IT88M0200825904000300759632, causale: “Iscrizione 9^ Maratonina del Vino”.