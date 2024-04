Domenica a Segesta una catena umana contro il deposito di rifiuti radioattivi

05/04/2024 12:56:00

Con la partecipazione di tutti i sindaci della provincia di Trapani, e’ stata indetta per Domenica 7 Aprile a Segesta dalle ore 10,00 in poi, una manifestazione di protesta contro il deposito di rifiuti radioattivi, nel corso della quale simbolicamente verra’ formata una Catena Umana attorno al Tempio Dorico.

Prosegue infatti l'attività istruttoria condotta dalla Sogin, società pubblica incaricata dal Mase, per individuare il sito idoneo per la costruzione di un Deposito Nazionale dei Rifiuti Radioattivi.

Mentre nella prima fase di tale istruttoria aveva escluso i due comuni siciliani di Butera (AG) e Petralia Soprana (PA) dalla Carta dei siti idonei ad ospitare il Deposito Nazionale, ha invece confermato nella lista i due siti di Calatafimi Segesta (TP) e Fulgatore Trapani (TP).

Il Comitato fa sapere che tale esclusione era avvenuta, anche, grazie alle puntuali e scientifiche osservazioni presentate dai Comitati Civici, dai Sindaci dei comuni coinvolti, dalla Commissione Tecnica Scientifica (CTS), con un lavoro comune coordinato dall'allora assessore all'ambiente On. Salvatore Cordaro, e dalla presa di posizione, contraria alla costruzione in Sicilia del Deposito Nazionale, dell'allora Presidente della Regione On. Nello Musumeci.

Le ragioni per escludere la Sicilia come luogo idoneo per la localizzazione del Deposito Nazionale dei Rifiuti Radioattivi non sono venute meno, anzi le osservazioni scientifiche avanzate nei mesi scorsi si sono rafforzate.

I due siti Trapanesi, sia per le innumerevoli motivazioni della relazione tecnico/scientifica prodotta, sia per la vocazione prettamente naturalistica e turistica della provincia di Trapani, non sono assolutamente idonei a diventare deposito di tutte le scorie nucleari d'Italia.

Sarebbe una ”radioattiva” contraddizione in termini!

Oltre che giusto, e’ necessario che i sindaci ribadiscano all’unanimità e con forza la loro netta contrarietà all'ipotesi della costruzione del Deposito Nazionale dei Rifiuti Radioattivi nei due siti di Calatafimi Segesta e Fulgatore Trapani.

E’ l’appello lanciato dai sindaci di Trapani Giacomo Tranchida di Calatafimi Segesta

Francesco Gruppuso e dal Presidente del Comitato "Mai depositi radioattivi in Provincia di Trapani" On. Massimo Fundaró.

Franco Ciro Lo Re