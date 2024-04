Ambulanti, pescatori, animalisti e il Capitano Ultimo. L'universo De Luca per le Europee

09/04/2024 06:00:00

E’ partita la campagna elettorale di Cateno De Luca per le Europee di giugno, sono 19 i simboli per la lista che si chiama “Libertà”.

Dal teatro Quirino di Roma il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, ha aperto la campagna elettorale presentando il quadro delineato alla fine di un percorso iniziato il 2 marzo scorso a Taormina: “Da quel giorno è seguito un periodo fatto di incontri, confronti, dialogo che ha portato alla formazione della lista Libertà. Una lista che vede insieme anime diverse che si sono ritrovate accomunate da un comune denominatore che possiamo tradurre in meno Europa, più equità, meno Europa più federalismo, meno Europa più libertà. Oggi questo progetto rappresenta l'esempio di un autentico esercizio di Democrazia”.



Per De Luca la lista “Libertà” è una stella del firmamento della libertà: “Ogni simbolo rappresenta una storia ed è interprete di un messaggio e avrà la possibilità di portare le istanze del proprio territorio e la propria storia nel Parlamento europeo. Abbiamo messo insieme forze civiche e politiche che vogliono dare una spallata a questa Europa liberticida in una lista non di scopo per superare lo sbarramento, ma con il comune denominatore meno Europa, più autonomia, più sovranità, più equità”.



Questi sono i movimenti e le forze che hanno aderito al Manifesto per la Libertà, un documento di 19 punti condiviso da tutti i protagonisti di questo progetto politico: Sud chiama Nord - Cateno De Luca, Movimento per l’Italexit, Capitano Ultimo, Popolo Veneto, Popolo della Famiglia, Partito Pensionati, Noi Agricoltori e pescatori, Noi Ambulanti liberi, Sicilia Vera, Grande Nord, Civici in Movimento con Pirozzi, Rizzi, Vita, Partito moderato d’Italia, Sovranità, Progresso Sostenibile, Insieme Liberi, Fronte Verde, Lista collegata in Valle D’Aosta: Rassemblement Valdôtain.

Già fissati i prossimi appuntamenti per la presentazione delle liste per collegio. Candidato con De Luca c'è anche il Capitano Ultimo, Sergio De Caprio, l'uomo che arrestò Totò Riina.



Vira su Forza Italia l’MPA di Raffaele Lombardo, con molta probabilità la candidata da appoggiare sarà Caterina Chinnici. Dopo la rottura con la Lega Raffaele Lombardo ha avuto incontri con Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia, e con il presidente della Regione, Renato Schifani, l’accordo è stato perfezionato, il sodalizio porterà fino alle europee di giugno.

E’ pronto a fare la sua parte la DC di Totò Cuffaro, il leader nazionale del partito esclude la sua candidatura ma chiede la presenza del simbolo: “Leggo dalla stampa che potrebbe esserci una mia possibile candidatura. Continuo ad essere fermamente deciso nel non candidarmi, nella speranza che non abbia più motivo di ribadirlo. La Democrazia Cristiana, in atto, persegue l'interesse politico ad una ipotesi di lista di 'Centro' con Renzi per le elezioni Europee. La lista di scopo degli 'Stati Uniti d'Europa' che si sta costruendo incontra l'interesse della Dc se, insieme agli altri simboli, ci sia anche quello della Dc oppure se dovesse esserci un unico simbolo rappresentativo di tutti”.