10/04/2024 21:02:00

Rientrato l'allarme bomba in centro a Marsala. Intorno alle 20 sono arrivati da Palermo gli artificieri, che hanno provveduto a fare brillare la valigetta sospetta, una quarantottore, che ignoti avevano abbandonato in Via Abele Damiani, vicino Piazza Sant'Antonino.

La zona, dopo la segnalazione di alcuni residenti, è stata transennata ed isolata per un paio d'ore, in attesa dell'arrivo delle squadre speciali.

Come in tanti si aspettavano, la valigietta abbandonata, alla fine, era solo uno dei tanti rifiuti lasciati in giro per i vicoli della città.