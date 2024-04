Incendi in Sicilia. Musumeci: "Niente soldi per le case bruciate"

13/04/2024 13:30:00

"Bisogna dire la verità. Dichiarare lo stato di emergenza per gli incendi non significa dare ai privati i rimborsi per le case bruciate, ma significare costruire quella cornice per consentire ai Comuni e alle Regioni di potere agire in deroga e di potere ricevere il rimborso del denaro speso per avere fronteggiato l'emergenza".

Così il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, ha risposto durante l'intervista alla trasmissione il Punto dell'emittente Telecolor di Catania.



La questione riguarda gli incendi che a luglio e a settembre dell'anno scorso hanno danneggiato aziende, allevatori, privati cittadini oltre a mandare in fumo decine di ettari di boschi e macchia mediterranea in Sicilia, soprattutto nella provincia di Palermo.



"Non esiste una legge che imponga allo Stato di risarcire i danni provocati dal fuoco ai cittadini privati, purtroppo non esiste", ha concluso.