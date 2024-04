Petrosino, all'Istituto Nosengo il seminario "Dalla diversità all'unicità"

24/04/2024 16:00:00

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, l’Asp di Trapani, in collaborazione con l'istituto Comprensivo, Gesualdo Nosengo, Scuola Polo per l’Inclusione della provincia di Trapani, e la Rete di Scopo “Insieme per aiutarli”, ha organizzato il seminario “Dalla diversità all’unicità” che si svolgerà nella giornata di martedì 30 aprile 2024 alle ore 09:00 presso il Teatro Impero di Marsala.

In quell’occasione saranno esposti i lavori prodotti durante l’estemporanea di pittura svoltasi il 23 aprile, in collaborazione con il Liceo Artistico “Don Gaspare Morello”, presso l’Istituto “G. Nosengo” di Petrosino e saranno consegnati gli attestati agli studenti che vi hanno preso parte. Per iscriversi al seminario accedendo alla piattaforma SOFIA e digitare nel campo “Cerca nel catalogo

l’iniziativa formativa” il codice dell’iniziativa formativa ID.137199. Le iscrizioni saranno aperte dal 23 aprile 2024 al 29 aprile 2024.

Per il personale non docente e per i docenti con contratto a tempo determinato: Registrarsi al seguente link.

Nuova esperienza Erasmus per la “Nosengo”: dall’11 al 18 aprile gli alunni Gianformaggio Carla, Mabrouk Khalil e Pipitone Sara delle classi seconde di scuola secondaria I grado e le docenti Mannone Daniela e Valenza Sabrina hanno partecipato alla mobilità internazionale ad Avignone, prevista nell’ambito del progetto Erasmus+ KA1 “Mobilità per l’apprendimento individuale" promosso dal Consorzio Erasmus USR Sicilia. Una settimana ricca di attività e di incontri presso il College Anselme Mathieu della città francese, durante la quale gli studenti hanno avuto l’opportunità di condividere attività laboratoriali e apprendimenti e gli insegnanti di osservare, in assetto di Job shadowing, le pratiche didattiche dell’istituto accogliente. Focus del progetto tematiche ambientali e didattica innovativa: EU citizenship, prevention methodologies, innovation, Digitalization, Sustainability.

Interessanti anche le escursioni e le visite organizzate ad Avignone e dintorni: Palais des Papes, Rocher des Doms, l’Arena, la Torre Magna, gli Archivi Municipali. Un'importante occasione per la crescita umana e culturale di ciascuno, per potenziare le competenze linguistiche, per aprirsi all’Europa e innalzare il profilo internazionale del nostro istituto.

Particolari ringraziamenti vanno al dirigente scolastico Domenico Pocorobba e alla referente Erasmus Vita Giordano che hanno reso possibile questa importante esperienza formativa all’estero.