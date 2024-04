Attenzione anziani! Tentate truffe a Marsala: due casi denunciati

26/04/2024 14:25:00

Ancora tentate truffe ai danni di anziani a Marsala. Due casi sono stati denunciati alle forze dell'ordine, che mettono in guardia la cittadinanza, in particolare gli anziani, invitandoli a prestare massima attenzione e a non farsi prendere dal panico.

In entrambi i casi, i truffatori hanno agito con lo stesso modus operandi: una telefonata da parte di un finto carabiniere che informa la vittima di un presunto reato commesso con la sua auto. Nel primo caso, al professionista viene detto che la sua auto è stata utilizzata per un furto in una città del nord Italia. Incuriosito, l'uomo risponde che la sua auto è parcheggiata sotto casa. Il finto carabiniere lo invita quindi a recarsi immediatamente presso la caserma dei carabinieri per chiarire l'equivoco.

Approfittando dell'assenza del marito, un altro componente della banda contatta telefonicamente la moglie, dicendole che il loro figlio, che vive per lavoro in una città del nord Italia, è rimasto coinvolto in un incidente stradale e che l'assicurazione della sua auto è scaduta. Questo comporterebbe conseguenze penali per il figlio.

Qualche minuto dopo, un altro complice si presenta all'uscio dell'anziana donna, spacciandosi per un delegato di uno studio legale incaricato di prelevare una somma di denaro per evitare di intraprendere azioni legali contro il figlio. Con la scusa di dover verificare la documentazione, il malvivente entra in casa e, con abilità manipolatoria, convince la donna ad aprire la cassaforte. Una volta ottenuta la fiducia della vittima, il truffatore si impossessa del denaro e dei preziosi contenuti nella cassaforte e si dilegua.

Consigli per non cadere vittime di truffe

Le forze dell'ordine invitano gli anziani a prestare massima attenzione a questo tipo di truffe e a seguire alcuni semplici consigli:

- Non fidatevi di telefonate da numeri sconosciuti: Se ricevete una telefonata da un numero che non conoscete, non fornite mai dati personali o bancari. Se avete dubbi, contattate direttamente il 112 o recatevi presso la caserma dei carabinieri più vicina.

- Non fate entrare in casa persone sconosciute: Se qualcuno bussa alla porta e si presenta come un operatore o un funzionario pubblico, non fatelo entrare in casa. - - - Richiedete sempre un tesserino di riconoscimento e, se avete dubbi, contattate direttamente l'ente di appartenenza per verificare la sua identità.

- Non consegnate mai denaro o oggetti di valore a persone sconosciute: Se qualcuno vi chiede denaro o oggetti di valore, non accondiscete mai. Denunciate immediatamente il fatto alle forze dell'ordine.

- Parlate con i vostri familiari e amici: Informate i vostri familiari e amici di questo tipo di truffe e sensibilizzateli sui rischi che corrono.

- In caso di dubbi, contattate il 112: Se avete dubbi o se vi sentite minacciati, non esitate a contattare il 112.