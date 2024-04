I fatti del 27 Aprile: Meloni e l'odio, il Papa al G7, la salute di Re Carlo

27/04/2024 07:59:00

E' il 27 Aprile 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Giorgia Meloni ha vissuto il 25 aprile come «una giornata dell’odio contro di lei». Si è convinta che qualsiasi cosa dice, sarà usata contro di lei dagli avversari. È sempre più preoccupata per le due guerre, i conti pubblici disastrati dal Superbonus. C’è il timore che, con la bella stagione, l’onda degli sbarchi sulle coste possa tornare a gonfiarsi

• A Milano polizia ha arrestato il giovane egiziano che ha aggredito la Brigata ebraica in piazza Duomo durante il corteo del 25 aprile. A Roma una ventina di studenti pro-Palestina sono andati sotto gli studi di La7 per attaccare rissa con David Parenzo





• Papa Francesco è stato invitato dall’Italia a partecipare ai lavori del G7 di giugno in Puglia. Si unirà alla sessione sull’IA. È la prima volta che un Pontefice partecipa a un vertice di questo tipo

• Buckingham Palace ha smentito le voci secondo cui re Carlo sarebbe in fin di vita. «Sua Maestà sta bene. Le cure procedono. Presto tornerà ad apparire in pubblico»





• Xi Jinping ha accolto il segretario di Stato americano Blinken a Pechino. «Cina e America dovrebbero essere partner, non rivali»

• Pare che dei 133 ostaggi israeliani catturati da Hamas il 7 Ottobre solo 33 siano ancora vivi. Al Cairo sono in corso le trattative per il cessate il fuoco. Ma pochi scommettono che si arriverà a qualche risultato

• Le proteste pro-Palestina si sono diffuse in oltre 60 università americane. La polizia è intervenuta in 12 campus. A Parigi occupata la sede di Sciences Po

• Il 18 aprile, in un bar di Canton, Ohio, un nero di 53 anni è morto dopo essere stato bloccato a terra a faccia in giù e ammanettato dalla polizia. Un nuovo caso George Floyd?

• In Italia mancano i medici, e si comincia a parlare di una riforma per il test di medicina. Idea: abolire il numero chiuso all’ingresso, ma mettere una scrematura dopo il primo semestre

• È spuntata una perizia del marzo 2023 secondo cui la Fenice s.r.l., società di Chiara Ferragni varrebbe venti volte meno quello che dice lei

• Alla periferia di Milano uno zingaro di 18 anni che dormiva per strada nella sua auto è stato ammazzato con tre colpi di pistola durante la notte

• Sempre a Milano la polizia ha scoperto cinque chili di cocaina nascosti dentro una scatola di soppressata calabrese

• I genitori di Matteo Salvini, Ettore e Silvana Salvini, hanno festeggiato i 55 anni di matrimonio

• La Salernitana ha perso per 3 a 0 in casa contro il Frosinone, ora è matematicamente retrocessa in Serie B

• Il calendario del calcio è troppo congestionato. A Londra il board delle leghe mondiali ha deciso di inviare una lettera alla Fifa per chiedere una diminuzione degli impegni delle nazionali

Titoli

Corriere della Sera: G7, la prima volta del Papa

la Repubblica: Europa, l’attacco di Meloni

La Stampa: Lega, esplode il caso Vannacci

Il Sole 24 Ore: Male Pil e inflazione Usa, Borse giù

Avvenire: Intelligenza artificiale / il Papa al tavolo del G7

Il Messaggero: Hamas, ostaggi decimati: solo 33 ancora vivi

Il Giornale: L’Europa archivia il caso Scurati

Qn: Tajani: un fondo comune per la difesa

Il Fatto: «Fassino già beccato a rubare un’altra volta»

La Verità: La mano lestissima di Fassino

Il Mattino: La stretta sugli affitti brevi

il Quotidiano del Sud: La cura contro la bomba del debito

il manifesto: Il contagio

Domani: Manette ai giornalisti per gli scoop / Alleanza tra destra, Calenda e Renzi