Scuole: il "Navarra" e la sostenibilità ambientale. Un premio per la "Pappalardo"

L'istituto comprensivo Nino Navarra, in occasione della settimana dedicata all'eco-sostenibilità, il 22-23-24 aprile ha organizzato, in collaborazione con il comune di Alcamo, tre diversi appuntamenti per coinvolgere i ragazzi in attività dedicate alla raccolta dei rifiuti e alla sostenibilità ambientale.

Lunedi scorso, 22 ragazzi della scuola secondaria di primo grado sono stati, grazie al servizio scuolabus comunale, in visita guidata presso il Centro Comunale di Raccolta Rifiuti, per conoscere il Centro di c/da Vallone Monaco e comprendere sia il ciclo di raccolta di tutti i rifiuti che l’importanza della corretta differenziazione.

Martedì 23 aprile gli alunni, a turno presso i locali della scuola, hanno avuto l’opportunità di seguire un incontro formativo di Daniela Pellegrino che cura la comunicazione per la Roma Costruzioni, la ditta incaricata dal Comune dello smaltimento dei rifiuti.

Il 24 Aprile alunni delle classi terze della scuola Secondaria di primo grado hanno sperimentato il “plogging”, la camminata veloce insieme alla pulizia del quartiere circostante la sede centrale dell’Istituto Navarra. Alla fine di quest’esperienza sono stati gli operatori della Roma Costruzioni a farsi carico di ritirare i sacchetti per i rifiuti (plastica e carta) raccolti dagli alunni nell’area di via Achille Campanile, nell’area verde antistante la scuola dell’infanzia “Pina Bernardo”, e nel campetto di basket adiacente.

PAPPALARDO. Martedì 23 Aprile, presso la Chiesa SS. Annunziata di Caccamo l’I.C. “Lombardo Radice – Pappalardo” è stato presente con l’orchestra e il coro “Vito Pappalardo” diretta dal prof. Francesco Federico, in occasione del XXVII Concorso Nazionale Giovani Musicisti “Benedetto Albanese”, organizzato dall’Associazione “Amici della Musica” di Caccamo, che ha dedicato una sezione alle scuole ad indirizzo musicale.

La formazione ha eseguito come primo brano “Sicilia antica”, canzone scritta e interpretata da M. Bella come omaggio alla Sicilia ed è stata eseguita per voce solista, coro e orchestra. Il brano è stato cantato dall’alunna Melissa Santangelo.

La performance si è conclusa con l’esecuzione della composizione “O Fortuna” di Carl Orff mentre gli adattamenti orchestrali sono stati curati dal prof. F. Federico.

Gli alunni di strumento sono stati preparati nelle diverse sezioni strumentali dai professori: Maria Zancana per pianoforte e tastiere, Maria Teresa Clemente per i violini, Carlo Barbera per le chitarre e Francesco Federico per i flauti. La formazione è stata arricchita dalla presenza di due ex alunni, Eduardo La Scala alla batteria e Gabriele Pellegrini alle percussioni che con il loro contributo hanno arricchito la performance musicale.

Alla formazione corale e orchestrale “Vito Pappalardo”, la Commissione ha assegnato il 1° Premio con punti 97/100 e