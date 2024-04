Il mafioso dal carcere alla moglie: "appena esco ti stacco la testa"

Per anni ha sopportato vessazioni, botte, insulti, soprusi poi non ha retto e ha denunciato l'ex marito per maltrattamenti in famiglia. I carabinieri hanno così arrestato e portato in carcere, Nunzio Zuccaro, 62 anni, mafioso che ha...