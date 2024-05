Trapani e "Spazio Civico di comunità"

11/05/2024 17:58:00

A Trapani e a Erice si sono conclusi con una sfilata e un concerto finali, le attività laboratoriali rispettivamente di sartoria e di musica di Spazi Giovani, organizzati da “Spazio civico2 insieme con la Regione Sicilia. Gli eventi concomitanti sono stati presentati a Palazzo D'Alì e nell’Istituto Scolastico G.B. Amico

Cosa è Spazi Civici

Spazi Civici di Comunità è un’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Sport e Salute SpA, la società dello Stato per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita.

Una vera e propria “chiamata alla partecipazione sociale”, rivolta ai giovani dai 14 ai 34 anni. E’ ciò che arriva anche nel nostro territorio, grazie all’avvio del progetto “Spazio civico di comunità” che prevede numerose attività gratuite e l’opportunità di uno Spazio concreto per accogliere i giovani, valorizzare le loro risorse, rispondere alle loro domande, sostenerli nel loro percorso di realizzazione, rafforzando i valori educativi dello sport, la lealtà ed il rispetto reciproco.

Alcune associazioni, unendosi, si sono aggiudicate il finanziamento messo a bando da Sport e Salute SpA e promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’avvio di uno Spazio Civico di Comunità, che avrà la sede centrale “Giardino dello Sport Falcone e Borsellino” in via Lido di Venere 8, Erice dove saranno offerte gratuitamente attività sportive ed extra sportive e sociali ai giovani, promuovendo il protagonismo giovanile e grazie a processi di empowerment individuale e collettivo all’interno di una più ampia prospettiva di inclusione sociale.

Tutte le associzioni di Spazio Civico

Lo Spazio Civico ha avviato l’attività il 6 novembre 2023 durerà due anni e sarà aperto a chiunque vorrà iscriversi. La società capofila del progetto è la ASD Sportivamente. E a lavorare in sinergia come partner del progetto saranno le associazioni: Comune di Erice, Solidalmente ETS, Croce Rossa Italiana comitato di

Trapani, Associazione Progetto Europa, Comune di Trapani, C.S. Pallacanestro Trapani s.s.d. a r.l., Polisportiva Erice Entello, ISS Calvino-AmicoA queste associazioni si affiancherà l’impegno di molti volontari e professionisti per dar vita ad un programma di attività che oltre allo svago e al divertimento punta diritto all’ambizioso obiettivo di crescita sociale di tutta la comunità, trainata dalla forza propulsiva dei giovani.

Le attività sportive proposte saranno: Pallacanestro, Pallavolo

Le attività extra-sportive saranno: Sportello ascolto, Laboratorio life skills, Servizio di raccolta delle scarpe sportive -run, Bere consapevoli, sartoria solidale, laboratorio di musica e danza, rugby e pesisistica.

Tutte le attività saranno seguite con attenzione al fine di perseguire anche l’obiettivo di integrazione attraverso specifiche attività, in modo da accompagnare i giovani a divenire essi stessi protagonisti della gestione dello Spazio Civico.

Per informazioni:

Email: sportivamentetp@gmail.com

Telefono: 3279404183