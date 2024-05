Alcamo, la famiglia D'Ina in mostra al Maca con Incroci

14/05/2024 15:42:00

Al MACA, Collegio dei Gesuiti, dal 18 al 30 maggio ci sarà la mostra dal titolo “Incroci”, una bi-personale

di pittura e scultura dedicata a due artisti appartenenti alla stessa Famiglia, Giuseppe D’Ina e Andrea D’Ina. L’evento culturale organizzato da Art Musa, con la direzione scientifica di Alain Chivilò, ha il patrocinio dell’Associazione Amici della Musica e del Comune di Alcamo; la mostra sarà inaugurata sabato 18 maggio alle ore 18.00.

Il titolo “Incroci” visualizza simultaneamente due generazioni di artisti, in questo caso, della stessa Famiglia: padre e figlio: il genitore Giuseppe D’Ina e il figlio Andrea D’Ina si influenzano a vicenda per esperienze di vita, in una sorta di contaminazione che apre a due individualità, passando tra maturità e crescita, lungo un incessante divenire. La mostra bi-personale presenta, all’interno dello spazio Museale, due generi distinti che

convivono e si muovono in esplorazioni similmente opposte, Andrea nella pittura e Giuseppe nella scultura, indagano e impreziosiscono il labirinto umano, sociale e naturale dei nostri tempi.

La mostra è aperta da martedì a domenica, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30.