XXII strage di Capaci. Al San Rocco l'opera 23 maggio... donata dall'artista Piriongo

14/05/2024 16:33:00

Freedom Icons è un progetto dell’artista Piriongo dedicato alla memoria di Giovanni Falcone.

Come Andy Warhol, nelle cui opere troviamo tanti personaggi del mondo della politica, della musica e del cinema, così fa anche Piriongo realizzando un tributo al grande magistrato, simbolo della lotta alla mafia.

Dall’incontro di Piergiorgio Leonforte (alias Piriongo) con il Museo d’Arte Contemporanea San Rocco di Trapani, nasce il progetto di una donazione dell’opera “23 Maggio - "La mafia non è affatto invincibile” che andrà a far parte della collezione permanente del museo.

Sabato 18 maggio alle ore 20, data vicina al 32° Anniversario della Strage di Capaci che ricade il 23 maggio, il San Rocco collocherà e aprirà al pubblico l’esposizione di questo importante tributo.

L’evento, in collaborazione con Libera - Presidio “Giangiacomo Ciaccio Montalto” di Trapani, vede il sostegno dell’Associazione Nazionale Magistrati Sez. di Trapani. Alla serata interverranno l’artista Piergiorgio Leonforte che racconterà il concept dell’opera realizzata, Liborio Palmeri il direttore del Museo San Rocco che illustrerà la scelta espositiva, i magistrati Giancarlo Caruso e Francesca Urbani in rappresentanza dell’ANM e la rappresentante di Libera, Susanna Scaduto.Partendo da quella che è tra le più conosciute e divulgate foto di Falcone l’artista interviene con l’inserimento di elementi grafici digitali completati poi con l’uso di tecniche miste con le quali rende tutte le opere che realizza pezzi unici. Il risultato è una dinamicità tangibile che rende la figura del magistrato in continuo movimento e invita quasi a seguire il suo passo sempre “vivo”.

“Dal museo passano miglia di giovani e ragazzi e ci sembra quindi importante far passare sotto i loro occhi un modello concreto, umano, di coraggio e di giustizia. Tanto più che l’opera sarà collocata in uno spazio particolare dove i modelli della santità cristiana saranno accostati ad una sorta di “santità civile”, quella appunto di Giovanni Falcone, che, al di là della stessa fede religiosa, conduce alla difesa del Bene Comune e della Verità”. Con queste parole don Liborio Palmeri, direttore del Museo San Rocco, motiva la scelta di accogliere la donazione dell’importante opera di Piriongo nella collezione del museo.