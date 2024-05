A Trapani i seminari sui  legami tra archeologia e architettura

15/05/2024 12:00:00

In un territorio ricco di storia come la Sicilia, il legame tra archeologia e architettura è indissolubile. Lo dimostrano i centri storici millenari e l'impegno per il recupero di gioielli architettonici come il Castello della Colombaia.

Consapevoli di questa sinergia, l'Ordine degli Architetti PPC della provincia di Trapani e la Fondazione Architetti nel Mediterraneo "Francesco La Grassa" organizzano un ciclo di seminari per i propri iscritti con l'obiettivo di coniugare le competenze di architetti e archeologi per valorizzare al meglio i beni culturali.

Spesso, architetti e archeologi sono visti come figure contrapposte: il primo "costruttore", il secondo "demolitore". Ma nei cantieri di restauro e nella pianificazione urbanistica moderna, la collaborazione tra le due discipline è fondamentale.

Questo ciclo di seminari mira a superare questa divisione, creando un ponte tra i saperi. I giovani architetti avranno l'opportunità di acquisire nuove competenze e di confrontarsi con archeologi esperti come il Soprintendente Ferdinando Maurici e i dottori Paolo Barresi, Emanuele Canzoneri, Federico Fazio e Vittorio Mirto.

Gli incontri, che si terranno a Trapani presso la sede dell'Ordine in Via G.B.Fardella 16 nei mesi di Maggio e Giugno, avranno come tema centrale l'archeologia dell'architettura.

Si comincerà con l'architetto Giovanni Vultaggio che presenterà alcune esperienze e metodiche professionali. Seguiranno gli interventi di archeologi ed esperti che racconteranno le loro esperienze e le prospettive future.

I temi trattati: Stratigrafia muraria: principi, metodi e problematiche; Antiche architetture in locali contesti sommersi: zone umide e archeologia del paesaggio costiero

Antiche tracce nel Castello della Colombaia: indicatori cronologici in architettura: mensiocronologia e metrologia; La “Turri mastra” della Columbara: architetture turrite e castellari in Sicilia; Il disegno archeologico: criteri e specificità; Dalla“Turris Columbariae” al Castello ellittico: strumenti e tecniche di indagine e mappatura topografica subacquea.

Questo ciclo di seminari rappresenta un'occasione unica per architetti e archeologi di Trapani per confrontarsi, scambiare esperienze e approfondire le proprie conoscenze. L'obiettivo è quello di creare una rete di professionalità in grado di valorizzare al meglio i tesori architettonici e archeologici del territorio.

L'iniziativa è aperta anche ai cittadini interessati all'archeologia e all'architettura. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l'Ordine degli Architetti PPC della provincia di Trapani o la Fondazione Architetti nel Mediterraneo "Francesco La Grassa".

Il connubio tra archeologia e architettura è fondamentale per la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Attraverso la collaborazione tra le due discipline, possiamo salvaguardare i nostri beni storici e renderli fruibili per le generazioni future. L'impegno dell'Ordine degli Architetti PPC della provincia di Trapani e della Fondazione Architetti nel Mediterraneo "Francesco La Grassa" in questa direzione è un segnale positivo per il futuro del nostro patrimonio culturale.