Marsala, addio a Gino Valenti

15/05/2024 08:43:00

La comunità di Marsala e di Trapani è in lutto per la scomparsa di Gino Valenti, rispettato funzionario del Tribunale di Trapani e, per un periodo, del Tribunale di Marsala. Valenti, descritto dai colleghi e amici come "una persona amabile e squisita", è mancato lasciando un vuoto profondo sia nella vita professionale che personale.

Gino Valenti era noto per il suo spirito gentile e la sua dedizione al lavoro, qualità che lo hanno reso una figura rispettata nei corridoi della giustizia. La sua carriera lo ha visto operare principalmente al Tribunale di Trapani, con un breve periodo al Tribunale di Marsala, dove ha continuato a dimostrare la sua professionalità e umanità.

Figlio della professoressa Antonietta Panicola, storica insegnante molto amata e rispettata, anch'essa scomparsa lo scorso anno all'età di 94 anni, lascia la moglie Laura e il resto della famiglia immersi nel dolore.