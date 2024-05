Alcamo, Carmelo Sardo presenta L'Arte della Salvezza. Storia favolosa di Marck Art 

16/05/2024 11:10:00

Sarà presentato sabato 18 maggio, alle 17.15, presso l’Oratorio del Collegio dei Gesuiti di Alcamo,

il libro "L'arte della salvezza. Storia favolosa di Marck Art” di Carmelo Sardo, Zolfo Editore. A moderare l’incontro, che ha il patrocinio del Comune di Alcamo e dell’Associazione Amici della Musica, sarà il giornalista - editore Ernesto Di Lorenzo, interverrà il magistrato Massimo Russo.

Marck Art, nome d'arte di Marco Urso, è nato sordo. Cresciuto a Favara, periferia agrigentina, vive l'infanzia nel silenzio, trattato come chi soffre di un grave deficit cognitivo. Soltanto quando avrà 15 anni i genitori, lui muratore, lei casalinga, comprendono la sua condizione e gli forniscono un apparecchio acustico. Corpulento, miope e strabico, Marco è un bersaglio inerme perfetto per i bulli del paese, e il suo futuro non sembra promettere alcun riscatto. Invece, nel 2006, arriva la svolta inattesa e infusa di poesia e misticismo. Scivolato in un lieve coma, Marco è in ospedale e si risveglia affermando di vedere gli angeli, i quali vogliono che dipinga per loro. Quel giorno inizia il viaggio straordinario di Marck Art, nasce la sua pittura dalla tecnica avvolgente, armoniosa, solo apparentemente scriteriata. Comincia così l'incredibile favola di Marck Art, le cui opere

affascinano e conquistano i collezionisti italiani.