La pace che ... non piace.  Marsala, polemica sulle casematte dipinte con i colori della pace  

31/10/2024 15:39:00

A non tutti piace ... la pace.

Marsala è al centro di una singolare polemica social che ruota attorno a un'azione artistica provocatoria: qualcuno ha dipinto alcune casematte e fortini militari con motivi e colori ispirati alla pace, un gesto che ha attirato consensi ma anche critiche, soprattutto dagli ambienti della destra locale. Nei giorni scorsi, TP24 ha riportato il caso, e ora è arrivata la confessione di Salvatore Inguì, che ha ammesso di essere l'autore del gesto.

Inguì ha risposto pubblicamente a Piero Pellegrino, che aveva definito l'iniziativa "un atto di vandalismo" e aveva denunciato la presenza di latte di vernice abbandonate nei pressi delle casematte. Inguì ha replicato sui social, chiarendo di aver conservato le latte come prova e negando di aver lasciato alcun rifiuto sul posto. Ha anche espresso la sua volontà di “consegnarsi alle autorità” per rispondere del suo gesto.

Inguì ha sottolineato come le casematte fossero state lasciate all’incuria per decenni, utilizzate come "cacatoi" e immondezzai. Ha spiegato di aver prima pulito l'area e poi decorato le strutture per trasformarle in un simbolo di pace, riportandole alla luce in una nuova veste che invita alla riflessione sul valore della vita e sul significato della guerra.

Pellegrino, dal canto suo, ha criticato duramente l'iniziativa, paragonando l’atto alla deturpazione di monumenti storici come il Colosseo o il tempio di Segesta. Nel suo intervento, ha lamentato l’assenza di un adeguato riconoscimento e valorizzazione delle casematte, sostenendo che potrebbero rappresentare una fonte di turismo storico, come accade in altri paesi europei.

La polemica ha riacceso il dibattito su come preservare e valorizzare i beni storici legati alla Seconda Guerra Mondiale e su quale sia il confine tra arte provocatoria e vandalismo.