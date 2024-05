Ad Erice si scende in campo per la Giornata Internazionale dell'Infermiere

16/05/2024 12:00:00

Operatori sanitari in campo in occasione della Giornata internazionale dell’infermiere, per sensibilizzare istituzioni e cittadini sull’importanza della tutela e della valorizzazione del personale che lavora negli ospedali. La manifestazione calcistica, giunta alla seconda edizione, è stata promossa dal sindacato Nursind guidato da Salvo Calamia ed è stata sostenuta dal Comune di Erice.

La gara si è svolta al Giardino dello Sport. Hanno partecipato al torneo quattro squadre composte da sei infermieri che hanno indossato per l’occasione il completo da calciatore. “Una sanità senza infermieri è una sanità che non ha futuro” ha detto il segretario territoriale del Nursind, Salvo Calamia. "Complimenti al Nursind per l'iniziativa - ha aggiunto il commissario straordinario dell'Asp, Ferdinando Croce - l'infermiere è una di quelle figure intorno alle quali l'Asp di Trapani ha necessità di costruire percorsi organizzativi importanti. L'infermiere deve ragionare intorno a un mutamento di mentalità sul suo ruolo, oggi l'infermiere è destinato a diventare un manager, con le nuove strutture del Pnrr e le figure dell'infermiere di comunità e di famiglia, è chiamato a dare un contributo sempre più importante nella sanità".

«Abbiamo sposato con piacere l'iniziativa della Nursind - scrive l’amministrazione comunale - che ha visto in campo squadre di infermieri, suddivise per reparti, in occasione della Giornata internazionale dell'infermiere. Ringraziamo gli organizzatori e ringraziamo anche l'Ordine professionale di Trapani per aver organizzato un convegno molto partecipato dal titolo “Uniti in rete per la salute. Diamo voce agli infermieri, agli studenti, alle istituzioni e ai cittadini”, che si è tenuto nell'aula magna dell'Università. Entrambi gli eventi hanno consentito di celebrare uno dei cuori pulsanti del nostro sistema sanitario, a cui tutti noi dobbiamo tanto: gli infermieri. È importante riconoscere l’impegno di coloro i quali lavorano instancabilmente dietro le quinte per garantire il nostro benessere. Non sono solo guardiani della nostra salute fisica, ma anche custodi della nostra dignità e del nostro conforto in momenti di vulnerabilità».

Presenti alla manifestazione quattro squadre da sei giocatori ciascuna. Hanno presenziato alla premiazione il sindaco di Erice, Daniela Toscano, l’assessore allo Sport, Rossella Cosentino, l’assessore ai Servizi sociali, Carmela Daidone, il presidente dell’Ordine professionale degli infermieri, Salvatore Colomba.