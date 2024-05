A Marsala tutto pronto per "Mediterraneamente" e lo Zecchino d'Oro

16/05/2024 06:00:00

Il 20 maggio, il Teatro Impero di Marsala sarà il palcoscenico della prima edizione di "Mediterraneamente", con una rassegna canora per bambini con le canzoni dello Zecchino d'Oro, organizzata dal V Circolo con la collaborazione del Comune. Un evento che unisce la musica italiana più amata dai bambini al fascino del Mediterraneo, promuovendo valori di pace, fratellanza e interculturalità. Mediterranemente non è solo musica ma anche presentazione di libri, incontri con l'autore e laboratori che avranno luogo da venerdì 17 maggio a lunedì 20.

Un viaggio musicale tra i paesi del Mediterraneo - Quarantacinque bambini del 5° Circolo Didattico "On. Francesco de Vita" di Marsala, diretti dalla maestra Rosanna Angileri, coaudiuvata da Simona Giacalone, saranno i protagonisti della serata speciale. Interpreteranno 10 canzoni dello Zecchino d'Oro, ognuna legata a un Paese dell'area mediterranea. Un viaggio musicale che porterà il pubblico alla scoperta di diverse culture e tradizioni, attraverso la voce pura e spontanea dei piccoli cantanti.

Ospiti speciali e un messaggio di pace - L'evento sarà arricchito dalla presenza di una delegazione di studenti di Assisi, che eseguiranno "Benedizione a frate Leone", un brano tratto dal repertorio religioso del Piccolo Coro dell'Antoniano. Un momento di grande emozione che sottolinea il legame di solidarietà religiosa tra Marsala e Assisi. "Mediterraneamente" è un progetto nato con il sostegno del MiC e SIAE, nell'ambito del programma "Per Chi Crea". Un'iniziativa che mira a valorizzare la musica come strumento di educazione, crescita e inclusione sociale.

Lo Zecchino d’Oro, nato a Bologna e dal 2008 Patrimonio Unesco per una Cultura di Pace, si affaccerà sul Mediterraneo all'insegna dello scambio culturale e del dialogo con tanti paesi che vi si affacciano. Una realtà che rappresenta il modello positivo di accoglienza e di cittadinanza invocato dalla Costituzione. Il mini festival che si svolgerà a Marsala parlerà italiano ma anche francese, spagnolo e arabo tunisino, indosserà i colori e i sapori di tante diversità, e sarà inoltre trasversale a varie dimensioni culturalì tutte unite dal sentimento di pace e di solidarietà. I giovanissimi coristi e solisti indosseranno bellissimi abiti con i colori e le stampe che rappresentano le meraviglie del Mediterraneo. I colori vivaci della primavera e dei suoi fiori, gli oggetti delle antiche civiltà mediterranee, gli agrumi tipici delle nostre terre, il giallo e l’arancio: i colori caldi delle nostre estati e il turchese del Mare Nostrum.

L’evento di Marsala riprende lo schema dello “Zecchino d'Oro nel mondo”, ovvero un format didattico musicale che, attraverso le canzoni per i bambini, favorisce l’apprendimento e il potenziamento della lingua italiana, il senso di appartenenza a un progetto educativo e di inclusione in una comunità che accoglie e accompagna la crescita e lo sviluppo dei talenti.



“Sono onorato e orgoglioso che Marsala sia stata scelta dall’Antoniano per ospitare la prima edizione di iun evento internazionale che, attraverso la voce dei bambini, intende celebrare e promuovere la Pace tra i popoli del Mediterraneo - le parole del Sindaco Grillo Massimo Grillo -. Lo Zecchino d'Oro di Marsala mettendo in luce i talenti dei bambini marsalesi, mette in risalto una delle vocazioni della nostra città: quella di crocevia, di ponte tra i popoli del Mediterraneo. Un messaggio di Pace e Fraternità che in questi anni abbiamo promosso tramite l'evento “Luci dal Mediterraneo” in gemellaggio con la città di Assisi. Un grazie di cuore alla Preside Vita D'Amica dell'Istituto on. Francesco De Vita di Marsala e all’Antoniano per aver reso possibile tutto questo e mi auguro che quella di quest'anno sia solo la prima edizione di un evento che possa proseguire nel tempo”.

“Onorata di avviare questa progettualità in un territorio come quello della città di Marsala, che per la sua conformazione geografia e la sua storia rappresenta un ponte sul Mediterraneo - commenta la Dirigente D’Amico -, mi auguro davvero che attraverso la voce dei bambini questo naturale ponte diventi exemplum di valori quali la pace e la fratellanza fra i popoli del Mediterraneo. L'evento “Lo Zecchino d'oro di Marsala” è solo la tappa conclusiva di un progetto, finanziato dalla SIAE nell’ambito del programma “Per chi crea”, di promozione del libro e della lettura: attraverso le pagine di un libro digitale, i bambini del 5° Circolo affideranno al mare le loro cartoline di dialogo e pace".

Al progetto "Mediterraneamente" hanno partecipato l'architetto Antonio Mauro, la biblioteca sociale Otium di Barbara Lottero, la libreria Mondadori, il laboratorio creativo “Il Circoletto” e la casa editrice Il Glifo. Il "viaggio nel Mediterraneo" sarà anticipato così da un viaggio attraverso i libri, con la partecipazione di autori come Francesca Parmigiani, Jaroslaw Mikolajewski, Gabriele Cracolici, Nadia Terranova, Sergio Olivotti, Matilde Sciarrino.