Marsala, finalmente parte la mensa 

31/10/2024 17:36:00

Forse è la volta buona. Come a Trapani, anche a Marsala il 6 Novembre partirà la mensa nelle scuole che fanno il tempo pieno e nelle scuole materne della città.

Ne dà comunicazione l’Istituzione “Marsala Schola”. In questa prima fase, al servizio mensa - erogato dalla società “Serenissima Ristorazione” - accederanno tutti gli alunni che fruiscono del tempo prolungato (su elenchi forniti dagli Istituti di riferimento). Questo perché si si è in attesa della piattaforma informatica cui le famiglie poi accederanno per completare le iscrizioni dei propri figli alla refezione. Il portale “Etica Soluzioni” sarà disponibile nel sito dell'Istituzione e in App, con le opportune istruzioni d’uso per successivamente regolarizzare i relativi pagamenti secondo le tariffe.

Le tariffe sono qui.

Nelle prossime giornate del 4 e 5 novembre, i locali dei diversi plessi scolastici adibiti a cucina e refettorio saranno sottoposti a interventi di pulizia e sanificazione.