Enrico La Loggia incontra gli studenti dell’ITET Garibaldi di Marsala

05/04/2025 13:05:00

Un incontro di significativo valore formativo si è svolto venerdì 4 aprile presso la sede centrale dell’ITET Garibaldi promosso dall'Associazione Giuseppe La Loggia. Protagonista dell'incontro con gli studenti delle classi quinte è stato l'Onorevole Enrico La Loggia, figura di spicco della politica siciliana, che ha dialogato con gli studenti sul tema cruciale dello Statuto Speciale della Regione Sicilia e sulle sue implicazioni per il futuro dell'isola.



L'intervento dell'On. La Loggia, moderato dal prof. Sergio Giacalone, docente di diritto presso l’istituto, ha ripercorso la genesi e i principi fondamentali dello Statuto, evidenziandone le peculiarità e le potenzialità spesso inespresse. Con un linguaggio chiaro e accessibile, l'ex Ministro ha illustrato agli studenti la cornice giuridica che disciplina l'autonomia siciliana, sottolineando l'importanza di una sua piena attuazione per favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio.



Particolarmente proficuo è stato il dibattito che ha seguito la presentazione. Gli studenti hanno dimostrato vivo interesse, ponendo domande puntuali e stimolando una riflessione sulle sfide attuali e sulle prospettive future della Regione. Si è discusso di temi quali la gestione delle risorse, i rapporti con lo Stato, le opportunità legate all'autonomia in un contesto europeo e globale in continua evoluzione.

L'iniziativa dell'Associazione Giuseppe La Loggia si conferma un importante momento di raccordo tra le istituzioni, il mondo politico e le nuove generazioni. L'incontro con l'On. Enrico La Loggia ha offerto agli studenti un'occasione preziosa per approfondire la conoscenza di un tema fondamentale per la loro identità e per il futuro della Sicilia, stimolando la consapevolezza civica e la partecipazione attiva alla vita democratica. Il successo dell'evento testimonia l'importanza di promuovere momenti di confronto e di educazione civica all'interno delle scuole, per formare cittadini informati e consapevoli del proprio ruolo nella società.