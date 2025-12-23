Erice: Dennis Sarzana dell’Istituto “Florio" campione regionale di cucina 

23/12/2025 02:00:00

Un traguardo di prestigio che porta il nome di Erice e della provincia di Trapani sul palcoscenico della grande cucina italiana. Dennis Sarzana, studente della 5ª B dell’Istituto Superiore “Florio” di Erice, è il Campione Regionale del concorso promosso dalla Federazione Italiana Cuochi, riservato agli Istituti Alberghieri, conquistando il titolo di Miglior Allievo degli Istituti Alberghieri Siciliani – Categoria Cucina Calda.

Grazie a questo risultato, Sarzana parteciperà di diritto alla Finale Nazionale dei Campionati di Cucina Italiana, rappresentando la Sicilia a Rimini nel mese di febbraio.

Un motivo di grande orgoglio per l’Istituto diretto dalla Dirigente Scolastica Pina Mandina. Dopo aver superato la fase provinciale a Mazara del Vallo, lo studente si è classificato primo alla fase regionale, svoltasi all’I.P.S.S.E.O.A. “Pietro Piazza” di Palermo, superando i migliori allievi degli Alberghieri siciliani.

La finale nazionale si terrà a Rimini dal 15 al 17 febbraio, all’interno della fiera “Beer & Food Attraction”, il più importante evento culinario d’Italia organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi, riconosciuto da Worldchefs, e ospitato al Rimini Expo Centre.

A decretare la vittoria di Dennis Sarzana è stata la giuria dell’Unione Regionale Cuochi Siciliani, che ha premiato tecnica, creatività e capacità di valorizzare le eccellenze territoriali. Il piatto presentato, particolarmente articolato e curato nei dettagli, era: “Filetto di baccalà in oliocottura con polvere di olive nere del Belice, salsa di arancia, maltagliato di baccalà su cestino croccante, sfincionello di recupero, verdure in agrodolce, soncino e lamponi”.

Il concorso prevedeva come tema lo “Starter con baccalà islandese dissalato”, con l’invito a integrare prodotti tipici siciliani: una sfida interpretata con grande maestria dal giovane allievo del “Florio”.

La Dirigente Scolastica ha rivolto i suoi complimenti anche al team che ha seguito Sarzana: i docenti Antonino La Sala, Antonino Peraino e Salvo Rondello, e il tutor Vittorio Caruso, ex allievo dell’Istituto, che ha scelto di mettere la propria esperienza professionale al servizio della scuola.

«Il successo di Dennis Sarzana rappresenta un risultato di grande valore per il nostro Istituto e per l’intera comunità scolastica – ha dichiarato la preside Mandina –. La vittoria al concorso regionale della Federazione Italiana Cuochi testimonia l’eccellenza della formazione offerta dall’Istituto Superiore “Florio” di Erice, fondata su competenze, passione e valorizzazione del territorio. Questo traguardo è il frutto di un lavoro di squadra che accompagna i nostri studenti in un percorso di crescita personale e professionale. A Dennis va il mio più sincero augurio per la fase nazionale: siamo certi che saprà rappresentare al meglio la Sicilia e il nostro Istituto».



