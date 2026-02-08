Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Scuola
08/02/2026 02:00:00

Trapani, la FIT CISL premia 15 studenti meritevoli dell’Istituto Nautico. Ecco chi sono

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-02-2026/trapani-la-fit-cisl-premia-15-studenti-meritevoli-dell-istituto-nautico-ecco-chi-sono-450.jpg

Si è svolta a Trapani, nell’Aula Magna dell’Istituto Nautico “Marino Torre”, l’ottava edizione dell’iniziativa “Le professioni del mare – Dai banchi di scuola al mondo del lavoro”, promossa dalla FIT CISL Trapani. Durante l’incontro sono state consegnate 15 borse di studio agli studenti più meritevoli dell’istituto.

Le borse di studio sono state assegnate dal gruppo Caronte & Tourist ai diplomati degli indirizzi Conduzione del Mezzo Navale (CMN) e Conduzione Apparati e Impianti Marittimi (CAIM), selezionati in base ai risultati ottenuti agli Esami di Stato negli ultimi due anni scolastici.

 

Questi i nomi degli studenti premiati: Dario Santalucia, Riccardo Navetta, Ambra Ruggirello, Alberto Cangemi, Alberto Incarbona, Samuele Catania, Antonino Giovanni Castelli, Fabio Di Pietra, Alberto Romano, Giovanni Luigi Fazio, Giulio Alfano, Giuseppe Anselmo, Enrico Orlando, Gioele Raccosta e Simone Torregrossa.

All’iniziativa hanno partecipato il dirigente scolastico Vita D’Amico, il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, rappresentanti della Capitaneria di Porto, della Guardia Costiera, della CISL, di Sicindustria Trapani e del gruppo Caronte & Tourist.

 

I lavori, moderati dalla segretaria generale della FIT CISL Trapani Rosanna Grimudo, si sono conclusi con l’intervento del segretario generale FIT CISL Sicilia Dionisio Giordano, che ha sottolineato l’importanza di investire sui giovani e rafforzare il legame tra scuola e mondo del lavoro nel settore marittimo.

“La giornata di oggi non è un punto di arrivo, ma un passaggio importante per valorizzare il merito dei nostri studenti”, ha dichiarato la dirigente scolastica Vita D’Amico, annunciando l’intenzione di estendere l’iniziativa anche agli studenti della sezione aeronautica nel prossimo anno.









Native | 07/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770287213-0-elezioni-comunali-2026-perche-la-radio-batte-i-social.jpg

Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...