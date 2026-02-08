Trapani, la FIT CISL premia 15 studenti meritevoli dell’Istituto Nautico. Ecco chi sono

08/02/2026 02:00:00

Si è svolta a Trapani, nell’Aula Magna dell’Istituto Nautico “Marino Torre”, l’ottava edizione dell’iniziativa “Le professioni del mare – Dai banchi di scuola al mondo del lavoro”, promossa dalla FIT CISL Trapani. Durante l’incontro sono state consegnate 15 borse di studio agli studenti più meritevoli dell’istituto.

Le borse di studio sono state assegnate dal gruppo Caronte & Tourist ai diplomati degli indirizzi Conduzione del Mezzo Navale (CMN) e Conduzione Apparati e Impianti Marittimi (CAIM), selezionati in base ai risultati ottenuti agli Esami di Stato negli ultimi due anni scolastici.

Questi i nomi degli studenti premiati: Dario Santalucia, Riccardo Navetta, Ambra Ruggirello, Alberto Cangemi, Alberto Incarbona, Samuele Catania, Antonino Giovanni Castelli, Fabio Di Pietra, Alberto Romano, Giovanni Luigi Fazio, Giulio Alfano, Giuseppe Anselmo, Enrico Orlando, Gioele Raccosta e Simone Torregrossa.

All’iniziativa hanno partecipato il dirigente scolastico Vita D’Amico, il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, rappresentanti della Capitaneria di Porto, della Guardia Costiera, della CISL, di Sicindustria Trapani e del gruppo Caronte & Tourist.

I lavori, moderati dalla segretaria generale della FIT CISL Trapani Rosanna Grimudo, si sono conclusi con l’intervento del segretario generale FIT CISL Sicilia Dionisio Giordano, che ha sottolineato l’importanza di investire sui giovani e rafforzare il legame tra scuola e mondo del lavoro nel settore marittimo.

“La giornata di oggi non è un punto di arrivo, ma un passaggio importante per valorizzare il merito dei nostri studenti”, ha dichiarato la dirigente scolastica Vita D’Amico, annunciando l’intenzione di estendere l’iniziativa anche agli studenti della sezione aeronautica nel prossimo anno.



