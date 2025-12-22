Castelvetrano: l’ANPI dona la Costituzione agli studenti del “Lombardo Radice-Pappalardo"

22/12/2025 20:00:00

Un momento di forte valore simbolico e formativo si è svolto il 16 dicembre nell’atrio del plesso “V. Pappalardo” dell’I.C. Lombardo Radice – Pappalardo, dove agli alunni delle classi terze è stata consegnata una copia della Costituzione italiana, donata dall’ANPI.

Alla cerimonia hanno partecipato la dirigente scolastica, prof.ssa Maria Rosa Barone, il presidente dell’ANPI sezione Campobello–Castelvetrano, dott. Giuseppe Favara, il presidente dell’AGE Palermo, dott. Sebastiano Maggio, e una delegazione dell’ANPI.

La Costituzione consegnata agli studenti è una copia della prima edizione della Carta costituzionale. L’iniziativa si inserisce al termine del percorso di studi degli alunni all’interno di un progetto educativo che, fin dalla scuola primaria, promuove la conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione. Un percorso che ogni anno culmina nelle Costituzionaliadi, la competizione che coinvolge gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado dei vari plessi dell’istituto.

Significativi gli interventi dei rappresentanti istituzionali e delle associazioni, ma soprattutto le riflessioni degli studenti, che hanno partecipato attivamente dimostrando consapevolezza del valore del dono ricevuto. Per loro la Costituzione non è solo un testo, ma una memoria storica e un impegno civile, nato dalle macerie della guerra e della dittatura e fondato sui valori di libertà, uguaglianza, dignità della persona e pace.

La comunità scolastica ha espresso un sentito ringraziamento all’ANPI per il dono, sottolineando come affidare la Costituzione alle nuove generazioni significhi renderla viva ogni giorno, come una bussola capace di orientare le scelte personali e la partecipazione attiva alla vita democratica.

*****

“L’Orologio di Natale”: il teatro che cresce a scuola

Si è concluso mercoledì 10 dicembre 2025 con uno spettacolo fresco e intelligente il modulo “Teatro e movimento 2” del Progetto Piano Estate (ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-238). In scena “L’Orologio di Natale”, lavoro teatrale nato dalla collaborazione tra l’esperto Giacomo Bonagiuso, la tutor Piera Volpe e un gruppo di studenti particolarmente motivati.

Il progetto, sviluppato nel corso delle ultime settimane, ha permesso ai ragazzi di sperimentare diversi linguaggi espressivi, dal movimento alla parola, dal ritmo alla presenza scenica. Lo spettacolo finale è stato il risultato di un vero percorso laboratoriale, fatto di esercizi, prove, errori e scoperte.

A sintetizzare il senso profondo dell’esperienza sono state le parole del regista Giacomo Bonagiuso: «Sono piccoli semi, questi segni di teatro minimo che si disseminano nelle scuole, nella speranza che passi il messaggio che il teatro non è virtuale, ma reale, e che prevede almeno uno sforzo verso la perfezione, lasciando quasi nulla al caso».

Proprio da questo invito alla cura e all’impegno ha preso forma “L’Orologio di Natale”, una pièce scritta dagli stessi studenti, capace di utilizzare l’ironia con intelligenza. Il pubblico ha risposto con calore, lasciandosi coinvolgere da una narrazione semplice ma efficace, sostenuta da una recitazione spontanea e dall’entusiasmo dei giovani interpreti.

Lo spettacolo ha confermato come il teatro a scuola possa diventare uno spazio di crescita personale e collettiva, dove si impara a collaborare, a dare voce alle emozioni e a mettersi in gioco senza paura.

Un ringraziamento speciale va a Giacomo Bonagiuso per la direzione artistica e pedagogica, a Piera Volpe per il costante supporto e, soprattutto, agli studenti, veri protagonisti di una rappresentazione capace di regalare al pubblico un sorriso sincero.



