Automobilismo: al via in tre manche la Coppa Città di Partanna di Slalom

19/05/2024 11:48:00

Sono una cinquantina gli iscritti alla 30^ edizione della Coppa Città di Partanna, gara valida per il Trofeo d'Italia Slalom Sud e il Campionato Siciliano, organizzata dallo Sporting Club Partanna, in programma nella cittadina della Valle del Belice questo fine settimana. Chiuse le iscrizioni alla 30^ Coppa Città di Partanna, la gara tra i birilli più longeva dell’intero Stivale che da quarant'anni richiama, da ogni parte dell’Isola di Trinacria, i migliori interpreti della specialità. La manifestazione, organizzata dallo Sporting Club Partanna, è valida per il Trofeo d'Italia Slalom Sud e per il Campionato Siciliano e assegnerà anche i Memorial Antonino Cangemi e Giuseppe Vaccara. Saranno una cinquantina i concorrenti che si sfideranno lungo il tracciato che, per 2 chilometri e 990 metri, si inerpica lungo la Strada Provinciale n° 26 Salaparuta-Partanna. Il programma prevede le verifiche sportive, domani dalle 15:30 alle 19:00 in Piazza Umberto I a Partanna e le tecniche, postergate di trenta minuti rispetto alle sportive, in Piazza Falcone e Borsellino. A determinare il vincitore della edizione numero trenta saranno le quattordici postazioni di rallentamento posizionate sul percorso che verrà affrontato dai piloti per tre manche più una di ricognizione. Antonio De Giorgio, a bordo di una Gloria B5 Suzuki, proverà a bissare il successo della scorsa edizione, sempre tra i favoriti per la vittoria ci saranno, sempre su Gloria B5 Suzuki, il padrone di casa Vito Molinari, Giuseppe Giametta e Salvatore Catanzaro. Reciteranno il ruolo di possibili sorprese Francesco Puleo, Antonino Di Matteo e l’inossidabile Nicola Incammisa. A dirigere la gara sarà Massimo Minasi che coordinerà il lavoro degli ufficiali di gara che assicureranno la sicurezza lungo il tracciato. La premiazione si terrà 45 minuti dopo l’apertura del parco chiuso al Parco Archeologico di Contrada Stretto a Partanna.

Credits: foto Gallà.