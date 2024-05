Fortuna a Campobello di Mazara: Vinti 65.000 Euro al SuperEnalotto

20/05/2024 12:12:00

Il piccolo comune di Campobello di Mazara è in festa dopo che uno dei suoi abitanti ha vinto 65.544,46 euro al SuperEnalotto. Nell'estrazione di sabato 18 maggio, nonostante il jackpot di 24,1 milioni di euro non sia stato vinto, il concorso ha comunque reso felici alcuni giocatori con altri premi significativi.

Il fortunato vincitore di Campobello ha realizzato un "Punto 5", giocando presso il punto di vendita Sisal "The House on the Station" situato in Piazza Stazione. Questo premio arriva poco dopo che un altro ingente montepremi, quello del "6" del valore di 101,5 milioni di euro, è stato centrato a Napoli il 10 maggio con una schedina da soli 2 euro.

La combinazione vincente dell'ultima estrazione includeva i numeri 2, 20, 31, 48, 58, 59, con il numero Jolly 46 e il SuperStar 30. Nel complesso, il concorso SuperEnalotto di sabato ha distribuito 422.679 vincite su tutto il territorio nazionale.