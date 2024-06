"La Rondine" e "You Need Me" due nuovi brani remixati da Zio Peter DJ

01/06/2024 11:00:00

Fine settimana da non perdere per gli appassionati di musica dance e per i fans dello Zio Peter, il dj di origine marsalesi ma che da tempo vive a Biella. Zio Peter, da oltre 30 anni professionista della radio e della console e che potete ascoltare col suo #90allora su Rmc101 ogni domenica alle 18:00, ha iniziato il suo percorso nella produzione di versioni remix di brani italiani che hanno fatto la storia della musica.

Nel novembre scorso, durante un tour, negli House of Glass Studios di Viareggio, con il suo programma radiotelevisivo #90allora ha avviato una collaborazione con lo storico gruppo di musica dance Netzwerk, che con «Passion» e «Memories» ha fatto sognare e ballare negli Anni 90 milioni di persone. Con Gianni Bini, Marco Galeotti e Maurizio Tognarelli negli Hog Studios, lo Zio Peter ha dato vita a una nuova versione italodisco de «La rondine», celebre brano di Mango dell’estate 2002, messa un po’ troppo presto del dimenticatoio e riportata sul palco del Festival di Sanremo dalla figlia Angelina nella serata dedicata alle cover. L’idea gli è stata suggerita da Marco Galeotti durante un pranzo di lavoro, da lì si sono catapultati in studio e con Gianni Bini hanno iniziato a fare la stesura del remix.

«Il brano è stato confezionato il 1° dicembre del 2023, quando ovviamente non si sapeva della partecipazione e della cover sanremese - sottolinea lo stesso Peter -. In attesa che venga preso in considerazione dall’etichetta e dalla famiglia del cantante, lo sto proponendo nelle mie serate e nei miei programmi radiotelevisivi».

Da qualche giorno è diventato il remix più di tendenza richiesto anche dai grandi professionisti della radio e della consolle come Sergio Friscia che l’ha utilizzato come sigla in una puntata di Striscia la Notizia, Walter Pizzulli di M2o, Massimo Alberti di RTL 102,5 nella «Discoteca Nazionale» e Paoletta su Radio Italia. Nel frattempo una nuova versione remix italodisco del successo di Alan Sorrenti «Figli delle stelle» sempre remixato da Lo Zio Peter è stato suonato allo Stadio San Siro nei festeggiamenti dello scudetto dell’Inter.

Da ieri 31 maggio è arrivato nelle radio “You Need Me” di Irene Cara, la sua versione americana di “Ti Sento”, uscita negli anni ’90, oggi remixata da Zio Peter e Bruno Guerrini e pubblicata da UDP - Disco Più.

Il brano viene pubblicato a livello mondiale in digitale nella radio version, la extended e la Tee’s Edit Vrs. Remix By Todd Terry e in vinile 12” mix colorato clear pink & red marbled per Dj e vinyl lovers.

Questo progetto nasce dall’incontro avvenuto nel 1995 a Cannes in occasione del Midem (fiera che si svolge ogni anno al Palazzo del Festival dove si incontrano i leader della industria musicale, artisti e innovatori di tutto il mondo) tra Lino Dentico, proprietario di UDP Disco Più srl e Michelle Vice, talentuosa songwriter americana che nel corso degli anni ha collezionato numerosi successi tra cui una vittoria al prestigioso Premio Emmy nel 2008 e una candidatura nel 2011. L‘idea era quella di scrivere un nuovo testo in inglese di “Ti sento”, per una veste nuova ad un brano di grande successo da riproporre a livello internazionale.

Il progetto si sviluppò a Los Angeles presso i Blue Danube in Hollywood Boulevard, gli studi di Peter Roberts, produttore americano nominato ai Grammy. Per interpretare questo brano si pensò ad una voce importante, ad una grande artista quale era Irene Cara che accettò con entusiasmo di realizzare questo singolo. Disco Più decise di affidare la produzione ad uno dei più grandi Dj produttori, Todd Terry, in quel momento all’apice della sua carriera con il remix di “Missing” degli Everything But The Girl.

Irene Cara nacque nel Bronx, New York, il 18 marzo 1959, e negli anni '80 divenne una celebre attrice e cantante. Era la più giovane di cinque fratelli, figlia di Gaspar Escalera, un operaio e sassofonista portoricano, e Louise, una bigliettaia di cinema di origini cubane. Fin da piccola, Irene mostrò un talento naturale per la musica, iniziando a suonare il piano a orecchio e successivamente studiando musica, recitazione e danza​. Il suo debutto avvenne nel mondo della televisione spagnola e dei musical. A soli dieci anni, fece il suo esordio a Broadway nella produzione Maggie Flynn. La sua carriera decollò definitivamente nel 1980 con il film Fame, dove interpretò Coco Hernandez e cantò le celebri canzoni "Fame" e a seguire "Out Here on My Own". Queste performance le valsero un Premio Oscar per la Migliore Canzone Originale.

Il suo successo musicale proseguì con la colonna sonora del film Flashdance del 1983, per la quale co-scrisse con Giorgio Moroder e interpretò "Flashdance… What a Feeling", vincendo un altro Premio Oscar, un Grammy e un Golden Globe. Durante la sua carriera, Irene Cara ha partecipato a vari film e progetti televisivi, dimostrando una grande versatilità come artista. A metà degli anni Novanta incide dei singoli 'eurodance', tra cui due rifacimenti di brani italiani ma, con testi diversi quali "You need me", ("Ti sento" dei Matia Bazar) e "All my heart", ("Movin on” dei Novecento) entrambi prodotti da UPD - Disco Più. Irene Cara se n’è andata il 25 novembre 2022 lasciando un'importante eredità nel mondo dello spettacolo.

Da ieri anche per renderle omaggio, torna in uscita mondiale la sua voce in questa versione remix del celebre “You Need Me”.