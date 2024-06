I pochi voli di Ryanair a Trapani Birgi per l'autunno inverno 2024. Ecco quali sono

01/06/2024 13:07:00

Ryanair ha annunciato i primi voli da e per Trapani per la prossima stagione invernale, quella che, solitamente, parta nel fine settimana successivo al primo Novembre, e dura fino a Pasqua.

E' una bassa stagione, con pochi voli, quasi tutti nazionali.

Mentre l'inverno si avvicina, Ryanair ha rilasciato il calendario dei voli previsti da novembre 2024 dall'aeroporto di Trapani Birgi, confermando le rotte del 2023 senza aggiunte significative.

Trapani - Bergamo: Il volo sarà operativo il martedì e il sabato.

Trapani - Bologna: Un volo ogni martedì e sabato.

Trapani - Malpensa: Questa rotta, al momento, non è ancora disponibile per la vendita.

Trapani - Napoli: Voli programmati per il martedì.

Trapani - Pescara: Il collegamento sarà attivo il martedì.

Trapani - Pisa: Viaggiatori potranno volare il martedì e il sabato.

Trapani - Roma: I voli saranno disponibili il martedì e il sabato.

Trapani - Torino: Questa rotta vedrà aerei decollare solo il martedì e il sabato.

Trapani - Treviso: Attualmente, i voli per questa destinazione non sono disponibili per l'acquisto.

Per le destinazioni internazionali:

Trapani - Malta: È confermata come l'unica destinazione internazionale, con voli il martedì.