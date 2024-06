"L'Editto di Espulsione degli Ebrei dalla Sicilia, 1492": Rosa Casano Del Puglia rivela la storia nascosta

04/06/2024 14:45:00

Rosa Casano Del Puglia nel suo ultimo libro, pubblicato da Mohicani Edizioni, getta luce su uno degli episodi più bui e meno discussi della storia siciliana: l'editto di espulsione degli ebrei del 1492. Laureata in lettere presso l’Università degli studi di Palermo e insegnante a Marsala, Casano si è distinta per il suo impegno nella divulgazione della storia della Sicilia antica, con particolare attenzione alle vicende degli ebrei siciliani.

Il saggio, intitolato "L'Editto di Espulsione degli Ebrei dalla Sicilia, 1492", esplora le circostanze che hanno portato all'emanazione di questo drastico decreto da parte dei sovrani spagnoli Isabella di Castiglia e Ferdinando d’Aragona. Attraverso un'approfondita ricerca documentale, Casano mette in luce le motivazioni politiche, religiose ed economiche dietro l'espulsione, sottolineando il ruolo critico giocato dall'inquisitore generale Tomas de Torquemada.

Il libro si avvale di un vasto assortimento di documenti storici, testimonianze e analisi che rivelano come l'espulsione degli ebrei abbia inciso negativamente sull'economia e sulla società siciliana dell'epoca. Casano descrive la comunità ebraica come un elemento integrante e produttivo della società siciliana, i cui membri erano attivi in diversi settori economici, come l'agricoltura, l'artigianato e il commercio.

La narrazione va oltre la semplice cronaca degli eventi, offrendo uno sguardo empatico e umano sulle sofferenze delle persone colpite dall'editto. L'autrice fa emergere storie di individui e famiglie che hanno dovuto abbandonare la loro terra, perdendo ogni bene e affrontando l'incertezza di un esilio forzato.

Rosa Casano Del Puglia critica la mancata inclusione di questo capitolo oscuro nei manuali scolastici e nel dibattito culturale contemporaneo, sottolineando la necessità di ricordare e riflettere su queste ingiustizie per evitare la ripetizione di simili atrocità nella storia.

Il volume, ricco di dettagli storici e umani, non solo arricchisce la nostra comprensione della storia siciliana e del ruolo degli ebrei in essa, ma sollecita anche una riflessione più ampia sull'impatto delle decisioni politiche sulle vite delle persone e sulle comunità.

Con "L'Editto di Espulsione degli Ebrei dalla Sicilia, 1492", Rosa Casano Del Puglia contribuisce significativamente alla storiografia siciliana, invitando lettori e studiosi a esaminare più da vicino le pagine dimenticate o ignorate della nostra storia.