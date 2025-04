Rassegna "Alcamesi Illustri", omaggio a Carlo Cataldo ed Erina Baldassano al Collegio dei Gesuiti

09/04/2025 09:49:00

Continua la rassegna “Alcamesi Illustri”, ideata da Emanuele Cusumano, Dario Cocchiara e Andrea Chiarelli, e dedicata alla memoria di figure che hanno lasciato un segno nella storia politica, culturale, sociale e religiosa della città di Alcamo.

Il secondo appuntamento è in programma venerdì 11 aprile, alle ore 17.00, presso il Collegio dei Gesuiti, e sarà un omaggio a due personalità centrali della storiografia locale: i professori e coniugi Carlo Cataldo ed Erina Baldassano, entrambi per anni docenti al liceo classico, ricercatori appassionati, autori di decine di pubblicazioni che hanno ricostruito e tramandato la memoria storica del territorio.

A moderare l’incontro sarà Andrea Chiarelli; nel corso della conferenza sarà proiettato un estratto di un’intervista inedita realizzata da Dario Cocchiara circa dieci anni fa, in cui i due studiosi raccontano il loro percorso e le motivazioni del loro instancabile lavoro. L'incontro sarà arricchito da interventi di amici, parenti e collaboratori, che ricorderanno i Cataldo attraverso brevi testimonianze personali. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’associazione NetHub ETS e fa parte di un ciclo di eventi che proseguirà nei mesi di aprile, maggio e giugno.

Carlo Cataldo (1933–2021), storico, poeta e docente di italiano per quarant’anni, si laureò in Lettere all’Università di Palermo con una tesi sul folklore di Alcamo. Appassionato cultore della poesia dialettale e delle tradizioni popolari, pubblicò numerosi libri su storia, arte e cultura popolare siciliana, curando anche le opere di altri autori locali. Il suo lavoro di ricerca si è esteso a documenti conservati in archivi diocesani, ecclesiastici, notarili e privati, non solo in Sicilia ma anche in diverse città italiane. Erina Baldassano, anche lei laureata in Lettere a Palermo, ha dedicato i suoi studi alle tradizioni religiose e civili, con particolare attenzione alla devozione popolare e alla storia garibaldina. Originaria di Marsala, si trasferì ad Alcamo dove sposò Carlo Cataldo, con il quale condivise una lunga attività di ricerca e divulgazione culturale. Le sue pubblicazioni spaziano dai saggi storici a racconti e testi di costume, con una particolare attenzione al ruolo delle confraternite e ai rituali religiosi in Sicilia.