Un'estate a Favignana: esce il film di Carlo Sironi girato nell'Isola

05/06/2024 11:11:00

Il cinema italiano accoglie una nuova perla narrativa con l'uscita di "La mia estate con Irene", il film diretto da Carlo Sironi. Dopo il successo del suo debutto con "Sole", Sironi ritorna a esplorare tematiche adolescenziali con una produzione Kino e Rai Fiction, che vede la sua anteprima oggi al cinema Rouge et noir, con il regista presente per l'evento.

Carlo Sironi, figlio d'arte di Alberto Sironi, regista noto per aver diretto alcune delle più amate puntate del "Commissario Montalbano", ha trascorso la sua giovinezza tra i set in Sicilia, dove ha imparato a conoscere e amare questa terra di contraddizioni e fascino. Tuttavia, con "Un'estate a Favignana", Carlo sceglie di distaccarsi dall'ombra paterna per tracciare un percorso originale e personale.

La Sicilia, descritta come un crogiolo di civiltà e paesaggi mozzafiato, si rivela il luogo ideale per il racconto di una storia estiva, quella di Irène e Clara, interpretate rispettivamente da Noée Abita e Camilla Brandenburg. Il film, ambientato nella suggestiva isola di Favignana, è un viaggio nelle emozioni umane, un'estate indimenticabile che plasmerà l'identità e i ricordi delle giovani protagoniste.