Eleonora Lo Curto: "Per le Europee il voto utile e per il territorio è quello a Turano"

07/06/2024 06:00:00

Eleonora Lo Curto, è stata deputata regionale, assessore a Marsala e potrebbe tornare ad essere deputata all'Ars qualora Turano venisse eletto al parlamento europeo alle elezioni che si terranno questo fine settimana. Circostanza che dà ulteriore interesse a questa campagna elettorale Lo Curto.

Leggendo Tp24, ho letto in un articolo che parlavate di un finanziamento per San Vito Lo Capo: 2 milioni 374 mila euro per tutta una serie di cose, 300mila per la sistemazione della via che conduce al faro e 670 mila euro per l'arredo urbano e la riqualificazione dell'ex albergo Diurno. Vorrei sottolineare che questo finanziamento arriva grazie al mio lavoro di deputato regionale. Tra quelle cose che ho fatto, per far arrivare dei soldi per opere pubbliche, c'è anche questo finanziamento per San Vito. La mia rielezione al parlamento regionale sarebbe la continuità di un lavoro che ha dato buoni frutti per il nostro territorio. E' una motivazione in più per dire che, quello per Turano è il voto utile: con un voto due deputati, uno a Bruxelles e uno a Palermo che sarei io. Con Turano per la prima volta per i prossimi cinque anni potrebbe andare un deputato della provincia di Trapani. Tutti gli altri partiti non hanno ritenuto opportuno candidare un deputato trapanese, un deputato di Marsala che pure c'è in Forza Italia. Nessun partito ha ritenuto degna questa provincia, di una candidatura autorevole per portare il nostro territorio a Bruxelles. L'unico partito che lo sta facendo è la Lega. La Candidatura di Turano è la candidatura del territorio, per la dignità e l'orgoglio di questo territorio di essere rappresentato. Altrimenti saremo sempre portatori di sangue, noi vampirizzati dalle province più forti che sono Catania e Palermo. Non mi pare che da Catania o da Palermo in questi cinque anni, siano arrivati dei deputati del parlamento europeo per difendere il nostro territorio. Se fosse stato così non avremmo avuto il problema delle quote tonno, che abbiamo perso, il problema della siccità che strozza la vita dei nostri agricoltori, il problema per difendere i nostri grani antichi dalle farine di insetti, quelli in generale dell'agricoltura e dell'olio.

Eleonora Lo Curto, alle scorse regionali il sindaco di Marsala Massimo Grillo appoggiò Enzo Sturiano per non fare eleggere Stefano Pellegrino e oggi sono tre assi sui quali poggia la maggioranza, come se nulla fosse accaduto. Cosa dice di questo nuovo scenario politico che era impensabile fino a qualche tempo fa?

E' imbarazzante per Stefano Pellegrino, lo dico con rammarico, perché non si capisce quale logica politica possa animare una scelta del genere. Non può dire che "erano tutti contro di me e tutti candidati contro". Non si può giustificare il sostegno a questo sindaco il cui fallimento sul piano amministrativo, politico e sul piano della buona comunicazione e relazione con i cittadini, è un fallimento assoluto. Qui di seguito l'intervista completa a Eleonora Lo Curto.