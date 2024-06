09/06/2024 08:19:00

Si sono chiusi ieri sera alle 23 i seggi elettorali, che hanno visto tutta Italia impegnata nelle operazioni di voto per il rinnovo del Parlamento Europeo. Oggi alle 7.00 si sono aperti di nuovo i seggi, si voterà fino alle 23 di questa sera, in Sicilia si vota anche per le amministrative in 37 Comuni.

In provincia di Trapani sono 4 le città chiamate al voto: Mazara, Castelvetrano, Salemi, Salaparuta.



Per la Circoscrizione Isole il dato dell’affluenza, rilevato alla chiusura dei seggi ieri sera, è pari ad appena il 10,76% dei votanti. Il dato è rilevato su tutte le sezioni siciliane, 5.304. La Sardegna raggiunge il 10% con le sue 1.844 sezioni.

Questi i dati provincia per provincia: Agrigento affluenza pari al 9.56%; Catania 9.97%; Enna 9.11%; Messina 10.99%; Palermo 11.88%; Ragusa 8.44%; Siracusa 9.30%; Trapani 10.93%.

Nella provincia di Trapani si registrano queste affluenze città per città: Alcamo 8.55%; Busto Palazzolo 6.50%; Calatafimi- Seghetta 6.21%; Campobello di Mazara 6.57%; Castellammare del Golfo 6.97%; Castelvetrano 22.49%; Custonaci 6.39%; Erice 87.21%; Favignana 6.31%; Gibellina 8.93%; Marsala 5.61%; Mazara del Vallo 26.96%; Misiliscemi 5.80%; Paceco 8.22%; Pantelleria 5.64%; Partanna 7.49%; Petrosino 5.44; Poggioreale 6.37%; Salaparuta 29.11%; Salemi 20.82%; San Vito Lo Capo 5.01%; Santa Ninfa 9.93%; Trapani 7.79; Valderice 7.88; Vita 8.50%.