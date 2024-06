Elezioni europee, solo uno su 4 ha votato per ora in provincia di Trapani

09/06/2024 19:56:00

Alle ore 19 hanno votato in Sicilia il 27,81% per il rinnovo del Parlamento Europeo, in provincia di Trapani il 25,26%. Un elettore su quattro, in un giorno e mezzo di urne aperte, si è recato ai seggi elettorali. Ovviamente il dato è diverso in quei comuni in cui si vota anche per le amministrative.

Città per città della provincia: Alcamo 27,72%; Buseto Palizzolo 22,69%; Calatafimi-Segesta 21,35%; Campobello di Mazara 20,60%; Castellammare del Golfo 21,71%; Castelvetrano 53,68%; Custonaci 19,66%; Erice 23,61%; Favignana 21,6%; Gibellina 23,32%; Marsala 21,15%; Mazara del Vallo 60,29%; Misiliscemi 18,16%; Paceco 24,49%; Pantelleria 22,13%; Partanna 26,14%; Petrosino 23,17%; Poggioreale 21,31%; Salaparuta 55,58%; Salemi 54,56%; Santa Ninfa 30,89%; San Vito Lo Capo 19,14%; Trapani 19,94%; Valderice 26,48%; Vita 30,48%.

In provincia di Palermo ha votato il 29,93%; in provincia di Catania il 27,57%; in provincia di Messina il 31,68%; in provincia di Agrigento il 26,29%; in provincia di Enna il 25,16%; in provincia di Caltanissetta il 31,43%; in provincia di Ragusa il 23,08%; in provincia di Siracusa il 24,13%.