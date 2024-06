Seggi aperti per europee e amministrative. Per i sindaci si vota a Mazara, Castelvetrano, Salemi e Salaparuta

09/06/2024 06:00:00

Seggi elettorali aperti anche oggi dalle 7 e fino alle 23 per questa tornata di elezioni europee e amministrative in Italia. In Italia più di 51 milioni di italiani sono chiamati a scegliere 76 eurodeputati su 720.

Ieri tutti i leader di partito ai seggi: dalla premier Giorgia Meloni che aggira il silenzio elettorale al leader leghista Matteo Salvini che lo viola sui social, dalla segretaria del Pd Elly Schlein al voto a Bologna ad Antonio Tajani a Fiuggi, fino a Renzi, Calenda e Bonino. E' c'è anche un colpo di scena nella Lega, l'ex segretario della Lega lombarda, Paolo Grimoldi conferma che il "senatur" Umberto Bossi voterà Forza Italia perché “La Lega è stata tradita”.

Affluenza europee in Italia - A chiusura di seggi ieri sera ha votato in Italia del 14,64%. Alle elezioni europee del 2019 - si votò solo domenica - l'affluenza fu in calo rispetto alle precedenti elezioni europee, fermandosi al 54,5%. Nella circoscrizione Italia Insulare Sardegna Sicilia l'affluenza è stata del 10,60%; Italia Meridionale 12,55%; Italia Centrale 15,77%; Italia Nord Orientale 15,58%, Italia Nord Occidentale 16,79%.

Affluenza europee in Sicilia - In Sicilia l'affluenza al voto è del 10,76%. Ma vediamo singolamente come hanno votato le nove province: Trapani il 10,93%; Palermo 11,88%; Agrigento 9,56%; Caltanissetta 16,21%; Catania 9,97%; Enna 9,11%; Messina 10,99%; Ragusa 8,44%; Siracusa 9,30%.

Amministrative in provincia di Trapani - Sono quattro le città della provincia di Trapani che vanno al voto per le elezioni del sindaco e dei consigli comunali: Mazara e Castelvetrano, Salemi e Salaparuta. informazioni riguardanti le elezioni amministrative a Mazara del Vallo, Castelvetrano, Salemi e Salaparuta.

Affluenza alle amministrative - Mazara del Vallo, gli elettori sono 43.121 i votanti 11.043 affluenza: 25,61% affluenza precedente: 19,51% differenza: +6,10%; Castelvetrano elettori: 27.328 votanti: 5.708 affluenza: 20,89% affluenza precedente: 15,02% differenza: +5,87%; Salemi elettori: 9.860 votanti: 1.938 affluenza: 19,66% affluenza precedente: 14,33% differenza: +5,33%; Salaparuta elettori: 1.784 votanti: 503 affluenza: 28,20% affluenza precedente: 10,44% differenza: +17,76%. In totale gli elettori alle chiamati a votare alle amministrative in provincia di trapani sono 82.093, i votanti sono 19.192 con un'affluenza complessiva del 23,38%.

I candidati sindaco nei quattro comuni trapanesi - A Mazara del Vallo sono tre i contendenti alla poltrona di primo cittadino: il sindaco uscente Salvatore Quinci, il suo predecessore ed ex presidente ARS Nicola Cristaldi e Vita Ippolito; a Salemi sono candidati a sindaco Vito Scalisi, Giusy Spagnolo e Giuseppe Crimi; A Castelvetrano sono ben sette i candidati: l'uscente Enzo Alfano, Salvatore Stuppia, Salvino Gancitano, Salvatore Ficili, Giovanni Lentini, Marco Campagna e Maurizio Abate; a Salaparuta infine, il sindaco uscente Vincenzo Drago, Antonino Cinquemani, e l'ex sindaco Michele Saitta.